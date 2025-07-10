Щоб не залишитись без грошей — що не можна робити пенсіонерам у 2025

Жінка похилого віку в штабі поліції. Фото: УНІАН

Люди похилого віку часто стають жертвами шахраїв. Зловмисники користуються довірливістю, слабким здоров’ям та потребою в допомозі пенсіонерів. Щоб уникнути біди, варто знати найпоширеніші схеми обману, та не допускати вчинків, за які можуть "зачепитись" злочинці.

Про те, як шахраї ошукують українців та що ні в якому разі не можна робити пенсіонерам у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Шахрайство під виглядом Пенсійного фонду

Одна з популярних схем — фейкові повідомлення в соцмережах або месенджерах. Там шахраї представляються працівниками Пенсійного фонду та повідомляють про нібито нові правила нарахування пенсій. Людей просять заповнити "офіційну форму" на підозрілих сайтах, які схожі на державні.

Поліція попереджає, що це шахрайство. Мета — отримати ваші особисті та банківські дані. Такі сайти часто супроводжуються яскравими заголовками та закликами реагувати негайно, щоб викликати довіру та змусити діяти без роздумів.

Телефонне шахрайство з банківськими картами

Ще один популярний спосіб обману — дзвінки нібито від банку. Аферисти під приводом "захисту рахунку" просять назвати:

CVV-код;

номер картки;

термін дії карти.

Однак українцям неодноразово наголошували, що справжні працівники банків ніколи не питають такі дані телефоном. Тож почувши схожі запити, краще одразу покласти слухавку та перетелефонувати на офіційний номер фінустанови або особисто відвідати її.

Нещодавно схожа ситуація трапилась у Чернігівській області. 63-річна жінка стала жертвою такого обману. Невідома особа, представившись банківською працівницею, розповіла про штраф за "неактивну кредитку".

Пенсіонерка виконувала вказівки шахрайки й перерахувала зловмисниці понад 125 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Що ще не варто робити пенсіонерам у 2025 році

Ще один метод — візити нібито соціальних працівників або представників благодійних організацій. Вони поводяться чемно, легко входять у довіру, а потім або просять гроші, або нишком крадуть речі з оселі.

Шахраї також представляються банківськими працівниками, представниками Пенсійного фонду чи комунальних служб. Вони можуть розповідати про вигадану "зміну купюр", "грошову допомогу" чи "перевірку лічильників". Часто працюють в парі, коли один відволікає, інший обшукує квартиру.

Поліція радить ніколи не впускайте сторонніх у дім, не передавайте їм гроші, документи чи дані банківських карток. Якщо щось викликає підозру — одразу припиняйте розмову і телефонуйте рідним або поліції.

Раніше ми писали, що багато хто з пенсіонерів, що на схилі років діти не залишать їх без турботи та допомоги — як емоційної, так і матеріальної. Проте в реальному житті ці сподівання часто не виправдовуються.

Також ми розповідали, що сьогодні оздоровлення в санаторіях України коштує чимало і далеко не кожен пенсіонер може собі це дозволити. Водночас для окремих категорій громадян держава передбачила можливість отримання безоплатних путівок.