Найкращі тарифи для пенсіонерів — що підключити від Київстару, Vodafone та lifecell

Пенсіонерка з телефоном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Люди похилого віку, обираючи оператора мобільного зв’язку і тариф для підключення, звертають увагу на ціну. Не всі компанії забезпечили пенсіонерів окремими пропозиціями, тому клієнтам доводиться зупиняти вибір на бюджетних пакетах, які містять невеликі обсяги хвилин на розмови.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани варто під'єднати українцям у віці 60+ станом на 2025 рік.

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Тариф від Київстару

Компанія запровадила спеціальний пакет послуг для контрактних абонентів під назвою "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Він коштує лише 220 грн/міс. і забезпечує користувачів — пенсіонерів та осіб з інвалідністю — достатнім наповненням. За такі гроші українці отримають:

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с;

10 ГБ трафіку;

безлім у мережі Київстару;

100 хвилин на дзвінки по Україні;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video).

Якщо базового наповнення не вистачає, абоненти можуть активувати одну з доступних Суперсил. На вибір пропонується "Відео на ходу", 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, "Соцмережі та месенджери" (відсутність тарифікації при використанні застосунків). Зауважимо, тариф доступний для підключення лише у фізичних магазинах Київстару.

Тариф від Vodafone

Найвигідніший вибір для пенсіонерів — тариф Turbo за 270 грн/міс. Вартість можна зменшити до 200 грн/міс. за умови перенесення мобільного номера за допомогою сервісу MNP. Абоненти передплати отримають безлімітний трафік, 800 хвилин на розмови по Україні, необмежені дзвінки в мережі Vodafone, "Роумінг як вдома" в 28 країнах.

Обсяги актуальні для користувачів, які вчасно оплачують тариф. Інакше буде нараховано базовий пакет:

25 ГБ трафіку, з них 5 ГБ у 28 країнах;

400 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу;

безліміт у мережі Vodafone.

Тому потрібно ретельно слідкувати за вчасністю оплати, аби не залишитися на місяць з базовим наповненням.

Тариф від lifecell

У 2025 році мобільний оператор запустив окремий тарифний план для пенсіонерів під назвою "Турбота". Всього за 100 грн/міс. абоненти отримають безлімітні дзвінки в мережі, 1000 хвилин на розмови по Україні, 20 ГБ трафіку і безлімітний інтернет для популярних застосунків (YouTube, Facebook, TikTok, Viber тощо).

Проте існують обмеження. Пропозиція доступна для підключення лише в Київській області. Стартові пакети продають не у всіх магазинах Київстару, оскільки триває пробний період. А річна підписка на тарифний план коштує 1020 грн (12 місяців користування).

Нагадаємо, Київстар запустив нові мобільні тарифи для абонентів. Вони входять до лінійки "Все разом" і коштують від 300 до 500 грн/міс. А 3 липня з’являться нові пропозиції для корпоративних клієнтів оператора.

Також ми писали, який мобільний оператор пропонує вигідніші умови для дзвінків за кордон. Київстар дозволяє користуватися послугою "Роумінг як вдома", а Vodafone включив хвилини до базового наповнення тарифних планів.