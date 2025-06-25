Знижки від Київстару, Vodafone та lifecell — які тарифи коштують дешевше

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Аби менше платити за мобільні тарифи, не завадить користуватися знижками від операторів. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують абонентам акційні умови обслуговування, завдяки яким вдається економити на послугах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які знижки надають мобільні оператори.

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Знижки від Київстару

Тарифні плани "Все разом" коштують всього 200 грн протягом перших трьох місяців використання. Акційна вартість доступна абонентам, які вперше підключили домашній інтернет у межах обраної пропозиції. Стандартні ціни становлять 250, 350 і 500 грн/міс.

Також діють знижки на тарифи "Удача" і "Дім". Вони коштують всього 100 і 200 грн відповідно упродовж шести місяців обслуговування. Акція доступна новим абонентам Київстару, які вирішили вперше скористатися послугами домашнього інтернету.

Окремо мобільний оператор затвердив знижку 35% на корпоративні тарифні плани:

Бізнес UA. Лайт — 195 грн замість 300 грн;

Бізнес UA. Оптимум — 390 грн замість 600 грн;

Бізнес UA. Максимум — 650 грн замість 1000 грн.

Спеціальна пропозиція діє протягом шести місяців користування пакетами лише для нових бізнес-клієнтів мобільного оператора.

Знижки від Vodafone

Абоненти можуть отримати знижку, якщо перенесуть номер у мережу Vodafone за допомогою сервісу MNP. Наприклад, тариф Joice Max тоді коштуватиме 340 грн замість 450 грн, Red Start — 200 грн замість 240 грн, Red Unlim — 300 грн замість 400 грн.

Vodafone пропонує знижку 25% протягом року обслуговування на бізнес-тарифи для нових корпоративних абонентів - юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців:

Business Connect — 220 грн замість 300 грн;

Business Connect+ — 450 грн замість 600 грн;

Business Pro — 200 грн замість 270 грн;

Business Unlim — 270 грн замість 360 грн;

Business Unlim Plus — 340 грн замість 450 грн;

Business Ultra L — 450 грн замість 600 грн;

Business Ultra XL — 640 грн замість 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн замість 1 200 грн.

Плюс дешевше коштують тарифи IoT (використовуються для передачі даних між пристроями) — доступна знижка 50% на всі пропозиції для юридичних осіб і ФОПів.

Знижки від lifecell

Мобільний оператор не запровадив безпосередньо знижки на тарифи, але клієнти мають змогу економити на послугах. По-перше, завдяки сервісу перенесення номера вдасться зменшити вартість пакетів: тарифний план "Максі" коштуватиме 190 грн замість 300 грн, а "Мега" — 350 грн замість 500 грн.

Плюс можна скористатися "Тарифною підпискою" й отримати знижку 10-15%. Треба лише заплатити за 6 або 12 місяців наперед. Пакет "Мега" обійдеться у 3 600 грн/рік, якщо оплачувати його щомісяця. А "Тарифна підписка" дозволить знизити річну вартість до 3 060 грн (знижка 15%).

Нагадаємо, українці можуть обирати між мобільними тарифами передплати і контракту. Постає питання, чим вони відрізняються. Обидві форми обслуговування клієнтів мають як переваги, так і недоліки. Ми вияснили, що краще підключити абонентам.

Також ми писали, які тарифні плани найкраще підійдуть для використання у сільській місцевості. Українці можуть обрати пакети послуг від Київстару, Vodafone або lifecell, орієнтуючись на наповнення. Адже в селі/на дачі не завжди є доступ до Wi-Fi.