Скидки от Киевстара, Vodafone и lifecell — какие тарифы стоят дешевле

Дешевая мобильная связь — какие скидки предложили операторы
Чтобы меньше платить за мобильные тарифы, не помешает пользоваться скидками от операторов. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам акционные условия обслуживания, благодаря которым удается экономить на услугах.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие скидки предоставляют мобильные операторы.
Скидки от Киевстара
Тарифные планы "Все вместе" стоят всего 200 грн в течение первых трех месяцев использования. Акционная стоимость доступна абонентам, которые впервые подключили домашний интернет в рамках выбранного предложения. Стандартные цены составляют 250, 350 и 500 грн/мес.
Также действуют скидки на тарифы "Удача" и "Дом". Они стоят всего 100 и 200 грн соответственно в течение шести месяцев обслуживания. Акция доступна новым абонентам Киевстара, которые решили впервые воспользоваться услугами домашнего интернета.
Отдельно мобильный оператор утвердил скидку 35% на корпоративные тарифные планы:
- Бизнес UA. Лайт — 195 грн вместо 300 грн;
- Бизнес UA. Оптимум — 390 грн вместо 600 грн;
- Бизнес UA. Максимум — 650 грн вместо 1000 грн.
Специальное предложение действует в течение шести месяцев пользования пакетами только для новых бизнес-клиентов мобильного оператора.
Скидки от Vodafone
Абоненты могут получить скидку, если перенесут номер в сеть Vodafone с помощью сервиса MNP. Например, тариф Joice Max тогда будет стоить 340 грн вместо 450 грн, Red Start — 200 грн вместо 240 грн, Red Unlim — 300 грн вместо 400 грн.
Vodafone предлагает скидку 25% в течение года обслуживания на бизнес-тарифы для новых корпоративных абонентов — юридических лиц и физических лиц-предпринимателей:
- Business Connect — 220 грн вместо 300 грн;
- Business Connect+ — 450 грн вместо 600 грн;
- Business Pro — 200 грн вместо 270 грн;
- Business Unlim — 270 грн вместо 360 грн;
- Business Unlim Plus — 340 грн вместо 450 грн;
- Business Ultra L — 450 грн вместо 600 грн;
- Business Ultra XL — 640 грн вместо 850 грн;
- Business Ultra VIP — 900 грн вместо 1 200 грн.
Плюс дешевле стоят тарифы IoT (используются для передачи данных между устройствами) — доступна скидка 50% на все предложения для юридических лиц и ФЛП.
Скидки от lifecell
Мобильный оператор не ввел напрямую скидки на тарифы, но клиенты могут экономить на услугах. Во-первых, благодаря сервису переноса номера удастся уменьшить стоимость пакетов: тарифный план "Макси" будет стоить 190 грн вместо 300 грн, а "Мега" — 350 грн вместо 500 грн.
Плюс можно воспользоваться "Тарифной подпиской" и получить скидку 10-15%. Надо лишь заплатить за 6 или 12 месяцев вперед. Пакет "Мега" обойдется в 3 600 грн/год, если оплачивать его ежемесячно. А "Тарифная подписка" позволит снизить годовую стоимость до 3 060 грн (скидка 15%).
Напомним, украинцы могут выбирать между мобильными тарифами предоплаты и контракта. Возникает вопрос, чем они отличаются. Обе формы обслуживания клиентов имеют как преимущества, так и недостатки. Мы выяснили, что лучше подключить абонентам.
Также мы писали, какие тарифные планы лучше всего подойдут для использования в сельской местности. Украинцы могут выбрать пакеты услуг от Киевстара, Vodafone или lifecell, ориентируясь на наполнение. Ведь в селе/на даче не всегда есть доступ к Wi-Fi.
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