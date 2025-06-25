Скидки от Киевстара, Vodafone и lifecell — какие тарифы стоят дешевле

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чтобы меньше платить за мобильные тарифы, не помешает пользоваться скидками от операторов. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам акционные условия обслуживания, благодаря которым удается экономить на услугах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие скидки предоставляют мобильные операторы.

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Скидки от Киевстара

Тарифные планы "Все вместе" стоят всего 200 грн в течение первых трех месяцев использования. Акционная стоимость доступна абонентам, которые впервые подключили домашний интернет в рамках выбранного предложения. Стандартные цены составляют 250, 350 и 500 грн/мес.

Также действуют скидки на тарифы "Удача" и "Дом". Они стоят всего 100 и 200 грн соответственно в течение шести месяцев обслуживания. Акция доступна новым абонентам Киевстара, которые решили впервые воспользоваться услугами домашнего интернета.

Отдельно мобильный оператор утвердил скидку 35% на корпоративные тарифные планы:

Бизнес UA. Лайт — 195 грн вместо 300 грн;

Бизнес UA. Оптимум — 390 грн вместо 600 грн;

Бизнес UA. Максимум — 650 грн вместо 1000 грн.

Специальное предложение действует в течение шести месяцев пользования пакетами только для новых бизнес-клиентов мобильного оператора.

Скидки от Vodafone

Абоненты могут получить скидку, если перенесут номер в сеть Vodafone с помощью сервиса MNP. Например, тариф Joice Max тогда будет стоить 340 грн вместо 450 грн, Red Start — 200 грн вместо 240 грн, Red Unlim — 300 грн вместо 400 грн.

Vodafone предлагает скидку 25% в течение года обслуживания на бизнес-тарифы для новых корпоративных абонентов — юридических лиц и физических лиц-предпринимателей:

Business Connect — 220 грн вместо 300 грн;

Business Connect+ — 450 грн вместо 600 грн;

Business Pro — 200 грн вместо 270 грн;

Business Unlim — 270 грн вместо 360 грн;

Business Unlim Plus — 340 грн вместо 450 грн;

Business Ultra L — 450 грн вместо 600 грн;

Business Ultra XL — 640 грн вместо 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн вместо 1 200 грн.

Плюс дешевле стоят тарифы IoT (используются для передачи данных между устройствами) — доступна скидка 50% на все предложения для юридических лиц и ФЛП.

Скидки от lifecell

Мобильный оператор не ввел напрямую скидки на тарифы, но клиенты могут экономить на услугах. Во-первых, благодаря сервису переноса номера удастся уменьшить стоимость пакетов: тарифный план "Макси" будет стоить 190 грн вместо 300 грн, а "Мега" — 350 грн вместо 500 грн.

Плюс можно воспользоваться "Тарифной подпиской" и получить скидку 10-15%. Надо лишь заплатить за 6 или 12 месяцев вперед. Пакет "Мега" обойдется в 3 600 грн/год, если оплачивать его ежемесячно. А "Тарифная подписка" позволит снизить годовую стоимость до 3 060 грн (скидка 15%).

Напомним, украинцы могут выбирать между мобильными тарифами предоплаты и контракта. Возникает вопрос, чем они отличаются. Обе формы обслуживания клиентов имеют как преимущества, так и недостатки. Мы выяснили, что лучше подключить абонентам.

Также мы писали, какие тарифные планы лучше всего подойдут для использования в сельской местности. Украинцы могут выбрать пакеты услуг от Киевстара, Vodafone или lifecell, ориентируясь на наполнение. Ведь в селе/на даче не всегда есть доступ к Wi-Fi.