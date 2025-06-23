Мобільні тарифи для села і дачі — хто пропонує більше гігабайт за менші гроші

Київстар, Vodafone, lifecell — які тарифи підходять для села
Українці, які мешкають у сільській місцевості або часто відпочивають на дачі, не завжди мають доступ до Wi-Fi. Більше, ніж мобільний зв'язок, вони потребують достатнього обсягу трафіку для використання інтернет-мережі. Постає питання, які оператори — Київстар, Vodafone чи lifecell — пропонують найбільш вигідні тарифи для підключення.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани найкраще підходять для села або дачі.
Тариф від Київстару
Абоненти можуть активувати тарифний план "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн на місяць. За такі гроші надається 20 ГБ трафіку по Україні та понад 6 ГБ — у роумінгу. Якщо цього наповнення не вистачає на чотири тижні, проблему легко виправити: підключити безплатну Суперсилу — безлімітний трафік.
Тоді за 250 грн українці отримають необмежену кількість гігабайт, що дуже корисно у сільській місцевості чи локаціях, де немає Wi-Fi. Окрім мобільного трафіку, тариф "LOVE UA Світло Контракт" надає безлім у мережі Київстару, 150 хвилин на розмови і 100 SMS по Україні.
Тарифи від Vodafone і lifecell
Пропозиція від Київстару — найбільш вигідна з фінансової точки зору. Проте інші мобільні оператори недалеко відійшли від конкурента і мають власні доступні тарифні плани. Клієнти Vodafone можуть обрати Turbo за 270 грн/міс. Акція "TurboБезлім" забезпечує безлімітним трафіком за умови вчасної оплати пакета послуг.
У протилежному випадку абонент користуватиметься базовим наповненням — 20 ГБ по Україні, 5 ГБ у роумінгу. Плюс існує змога зменшити вартість тарифного плану до 200 грн, якщо перенести мобільний номер у мережу Vodafone від іншого оператора за допомогою сервісу MNP.
lifecell забезпечує українців вигідною пропозицією "Максі": 20 ГБ трафіку (+20 ГБ за своєчасну оплату) за 300 грн/міс. У разі перенесення номера вартість знижується до 190 грн, а наповнення збільшується до 25 ГБ (або необмежений трафік з акцією "Мега безліміт" за своєчасну оплату).
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, Київстар планує закрити для нових підключень популярні тарифні плани. З 25 червня мобільний оператор відмовиться від активації деяких пакетів послуг контракту і передплати. Діючі абоненти Київстару можуть перейти на тариф до 24 червня 2025 року.
Також ми писали, які пропозиції для пенсіонерів мають Київстар, Vodafone і lifecell. Компанії надають клієнтам вигідні тарифні плани з достатніми обсягами хвилин на розмови/трафіку. Ціни залежить від наповнення і наявності знижок.
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