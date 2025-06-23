Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Київстар, Vodafone, lifecell — які тарифи підходять для села

Київстар, Vodafone, lifecell — які тарифи підходять для села

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 09:10
Мобільні тарифи для села і дачі — хто пропонує більше гігабайт за менші гроші
Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash
Ключові моменти Тариф від Київстару Тарифи від Vodafone і lifecell Що ще варто знати українцям

Українці, які мешкають у сільській місцевості або часто відпочивають на дачі, не завжди мають доступ до Wi-Fi. Більше, ніж мобільний зв'язок, вони потребують достатнього обсягу трафіку для використання інтернет-мережі. Постає питання, які оператори — Київстар, Vodafone чи lifecell — пропонують найбільш вигідні тарифи для підключення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани найкраще підходять для села або дачі.

Реклама
Читайте також:

Тариф від Київстару

Абоненти можуть активувати тарифний план "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн на місяць. За такі гроші надається 20 ГБ трафіку по Україні та понад 6 ГБ — у роумінгу. Якщо цього наповнення не вистачає на чотири тижні, проблему легко виправити: підключити безплатну Суперсилу — безлімітний трафік.

Тоді за 250 грн українці отримають необмежену кількість гігабайт, що дуже корисно у сільській місцевості чи локаціях, де немає Wi-Fi. Окрім мобільного трафіку, тариф "LOVE UA Світло Контракт" надає безлім у мережі Київстару, 150 хвилин на розмови і 100 SMS по Україні.

Київстар, Vodafone, lifecell — які тарифи підходять для села - фото 1
Тариф "LOVE UA Світло Контракт" від Київстару. Фото: скриншот

Тарифи від Vodafone і lifecell

Пропозиція від Київстару — найбільш вигідна з фінансової точки зору. Проте інші мобільні оператори недалеко відійшли від конкурента і мають власні доступні тарифні плани. Клієнти Vodafone можуть обрати Turbo за 270 грн/міс. Акція "TurboБезлім" забезпечує безлімітним трафіком за умови вчасної оплати пакета послуг.

У протилежному випадку абонент користуватиметься базовим наповненням — 20 ГБ по Україні, 5 ГБ у роумінгу. Плюс існує змога зменшити вартість тарифного плану до 200 грн, якщо перенести мобільний номер у мережу Vodafone від іншого оператора за допомогою сервісу MNP.

Київстар, Vodafone, lifecell — які тарифи підходять для села - фото 2
Тариф Turbo від Vodafone. Фото: скриншот

lifecell забезпечує українців вигідною пропозицією "Максі": 20 ГБ трафіку (+20 ГБ за своєчасну оплату) за 300 грн/міс. У разі перенесення номера вартість знижується до 190 грн, а наповнення збільшується до 25 ГБ (або необмежений трафік з акцією "Мега безліміт" за своєчасну оплату).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар планує закрити для нових підключень популярні тарифні плани. З 25 червня мобільний оператор відмовиться від активації деяких пакетів послуг контракту і передплати. Діючі абоненти Київстару можуть перейти на тариф до 24 червня 2025 року.

Також ми писали, які пропозиції для пенсіонерів мають Київстар, Vodafone і lifecell. Компанії надають клієнтам вигідні тарифні плани з достатніми обсягами хвилин на розмови/трафіку. Ціни залежить від наповнення і наявності знижок.

зв'язок ціни мобільний інтернет послуги мобільні оператори
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації