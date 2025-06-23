Мобільні тарифи для села і дачі — хто пропонує більше гігабайт за менші гроші

Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Українці, які мешкають у сільській місцевості або часто відпочивають на дачі, не завжди мають доступ до Wi-Fi. Більше, ніж мобільний зв'язок, вони потребують достатнього обсягу трафіку для використання інтернет-мережі. Постає питання, які оператори — Київстар, Vodafone чи lifecell — пропонують найбільш вигідні тарифи для підключення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани найкраще підходять для села або дачі.

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Тариф від Київстару

Абоненти можуть активувати тарифний план "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн на місяць. За такі гроші надається 20 ГБ трафіку по Україні та понад 6 ГБ — у роумінгу. Якщо цього наповнення не вистачає на чотири тижні, проблему легко виправити: підключити безплатну Суперсилу — безлімітний трафік.

Тоді за 250 грн українці отримають необмежену кількість гігабайт, що дуже корисно у сільській місцевості чи локаціях, де немає Wi-Fi. Окрім мобільного трафіку, тариф "LOVE UA Світло Контракт" надає безлім у мережі Київстару, 150 хвилин на розмови і 100 SMS по Україні.

Тариф "LOVE UA Світло Контракт" від Київстару. Фото: скриншот

Тарифи від Vodafone і lifecell

Пропозиція від Київстару — найбільш вигідна з фінансової точки зору. Проте інші мобільні оператори недалеко відійшли від конкурента і мають власні доступні тарифні плани. Клієнти Vodafone можуть обрати Turbo за 270 грн/міс. Акція "TurboБезлім" забезпечує безлімітним трафіком за умови вчасної оплати пакета послуг.

У протилежному випадку абонент користуватиметься базовим наповненням — 20 ГБ по Україні, 5 ГБ у роумінгу. Плюс існує змога зменшити вартість тарифного плану до 200 грн, якщо перенести мобільний номер у мережу Vodafone від іншого оператора за допомогою сервісу MNP.

Тариф Turbo від Vodafone. Фото: скриншот

lifecell забезпечує українців вигідною пропозицією "Максі": 20 ГБ трафіку (+20 ГБ за своєчасну оплату) за 300 грн/міс. У разі перенесення номера вартість знижується до 190 грн, а наповнення збільшується до 25 ГБ (або необмежений трафік з акцією "Мега безліміт" за своєчасну оплату).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар планує закрити для нових підключень популярні тарифні плани. З 25 червня мобільний оператор відмовиться від активації деяких пакетів послуг контракту і передплати. Діючі абоненти Київстару можуть перейти на тариф до 24 червня 2025 року.

Також ми писали, які пропозиції для пенсіонерів мають Київстар, Vodafone і lifecell. Компанії надають клієнтам вигідні тарифні плани з достатніми обсягами хвилин на розмови/трафіку. Ціни залежить від наповнення і наявності знижок.