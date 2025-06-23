Мобильные тарифы для села и дачи — кто предлагает больше гигабайт за меньшие деньги

Киевстар, Vodafone, lifecell — какие тарифы подходят для села
Украинцы, которые живут в сельской местности или часто отдыхают на даче, не всегда имеют доступ к Wi-Fi. Больше, чем мобильная связь, они нуждаются в достаточном объеме трафика для использования интернет-сети. Возникает вопрос, какие операторы — Киевстар, Vodafone или lifecell — предлагают наиболее выгодные тарифы для подключения.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы лучше всего подходят для села или дачи.
Тариф от Киевстара
Абоненты могут активировать тарифный план "LOVE UA Свет Контракт" за 250 грн в месяц. За такие деньги предоставляется 20 ГБ трафика по Украине и более 6 ГБ — в роуминге. Если этого наполнения не хватает на четыре недели, проблему легко исправить: подключить бесплатную Суперсилу — безлимитный трафик.
Тогда за 250 грн украинцы получат неограниченное количество гигабайт, что очень полезно в сельской местности или локациях, где нет Wi-Fi. Кроме мобильного трафика, тариф "LOVE UA Свет Контракт" предоставляет безлим в сети Киевстара, 150 минут на разговоры и 100 SMS по Украине.
Тарифы от Vodafone и lifecell
Предложение от Киевстара — наиболее выгодное с финансовой точки зрения. Однако другие мобильные операторы недалеко отошли от конкурента и имеют собственные доступные тарифные планы. Клиенты Vodafone могут выбрать Turbo за 270 грн/мес. Акция "TurboБезлим" обеспечивает безлимитным трафиком при условии своевременной оплаты пакета услуг.
В противном случае абонент будет пользоваться базовым наполнением — 20 ГБ по Украине, 5 ГБ в роуминге. Плюс существует возможность уменьшить стоимость тарифного плана до 200 грн, если перенести мобильный номер в сеть Vodafone от другого оператора с помощью сервиса MNP.
lifecell обеспечивает украинцев выгодным предложением "Макси": 20 ГБ трафика (+20 ГБ за своевременную оплату) за 300 грн/мес. В случае переноса номера стоимость снижается до 190 грн, а наполнение увеличивается до 25 ГБ (или неограниченный трафик с акцией "Мега безлимит" за своевременную оплату).
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, Киевстар планирует закрыть для новых подключений популярные тарифные планы. С 25 июня мобильный оператор откажется от активации некоторых пакетов услуг контракта и предоплаты. Действующие абоненты Киевстара могут перейти на тариф до 24 июня 2025 года.
Также мы писали, какие предложения для пенсионеров имеют Киевстар, Vodafone и lifecell. Компании предоставляют клиентам выгодные тарифные планы с достаточными объемами минут на разговоры/трафика. Цены зависит от наполнения и наличия скидок.
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