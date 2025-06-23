Мобильные тарифы для села и дачи — кто предлагает больше гигабайт за меньшие деньги

Девушка с телефоном. Фото: Unsplash

Украинцы, которые живут в сельской местности или часто отдыхают на даче, не всегда имеют доступ к Wi-Fi. Больше, чем мобильная связь, они нуждаются в достаточном объеме трафика для использования интернет-сети. Возникает вопрос, какие операторы — Киевстар, Vodafone или lifecell — предлагают наиболее выгодные тарифы для подключения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы лучше всего подходят для села или дачи.

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Тариф от Киевстара

Абоненты могут активировать тарифный план "LOVE UA Свет Контракт" за 250 грн в месяц. За такие деньги предоставляется 20 ГБ трафика по Украине и более 6 ГБ — в роуминге. Если этого наполнения не хватает на четыре недели, проблему легко исправить: подключить бесплатную Суперсилу — безлимитный трафик.

Тогда за 250 грн украинцы получат неограниченное количество гигабайт, что очень полезно в сельской местности или локациях, где нет Wi-Fi. Кроме мобильного трафика, тариф "LOVE UA Свет Контракт" предоставляет безлим в сети Киевстара, 150 минут на разговоры и 100 SMS по Украине.

Тариф "LOVE UA Свет Контракт" от Киевстара. Фото: скриншот

Тарифы от Vodafone и lifecell

Предложение от Киевстара — наиболее выгодное с финансовой точки зрения. Однако другие мобильные операторы недалеко отошли от конкурента и имеют собственные доступные тарифные планы. Клиенты Vodafone могут выбрать Turbo за 270 грн/мес. Акция "TurboБезлим" обеспечивает безлимитным трафиком при условии своевременной оплаты пакета услуг.

В противном случае абонент будет пользоваться базовым наполнением — 20 ГБ по Украине, 5 ГБ в роуминге. Плюс существует возможность уменьшить стоимость тарифного плана до 200 грн, если перенести мобильный номер в сеть Vodafone от другого оператора с помощью сервиса MNP.

Тариф Turbo от Vodafone. Фото: скриншот

lifecell обеспечивает украинцев выгодным предложением "Макси": 20 ГБ трафика (+20 ГБ за своевременную оплату) за 300 грн/мес. В случае переноса номера стоимость снижается до 190 грн, а наполнение увеличивается до 25 ГБ (или неограниченный трафик с акцией "Мега безлимит" за своевременную оплату).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар планирует закрыть для новых подключений популярные тарифные планы. С 25 июня мобильный оператор откажется от активации некоторых пакетов услуг контракта и предоплаты. Действующие абоненты Киевстара могут перейти на тариф до 24 июня 2025 года.

Также мы писали, какие предложения для пенсионеров имеют Киевстар, Vodafone и lifecell. Компании предоставляют клиентам выгодные тарифные планы с достаточными объемами минут на разговоры/трафика. Цены зависит от наполнения и наличия скидок.