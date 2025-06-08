Тарифи lifecell — чи планує оператор піднімати ціни найближчим часом

Дівчина з телефоном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На початку 2025 року популярні мобільні оператори України — Київстар, Vodafone та lifecell — підняли вартість тарифних планів. Цінова політика сподобалася далеко не всім абонентам, що спричинило хвилю перенесення номерів в інші мережі.

В lifecell дали ексклюзивний коментар у відповідь на офіційний запит Новини.LIVE, чи планується перегляд чинних тарифів найближчим часом.

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Що буде з вартістю тарифів lifecell

Станом на червень українці можуть підключити кілька тарифних планів мобільного оператора, зокрема:

Максі — від 190 до 300 грн/міс.;

Мега — від 350 до 500 грн/міс.;

Смарт Сім’я — від 450 до 600 грн/міс.

Постає питання, чи планує компанія вкотре переписати ціни у 2025 році. Чергове підвищення вартості може негативно відобразитися на компанії та зменшити кількість клієнтів, які скористаються послугою MNP і перенесуть мобільний номер в іншу мережу.

"З лютого 2025 року lifecell поступово оновлював умови окремих тарифних планів. Вони стосувалися вартості, наповнення, а також припинення можливості підключення до деяких тарифів. Станом на зараз всі зміни завершено і нові не плануються", — повідомили в компанії на запит Новини.LIVE.

Тож українцям не варто хвилюватися за потенційне подорожчання пакетів послуг. Більше того, користувачі можуть економити на зв’язку, активуючи доступні акційні пропозиції та знижки.

Як знизити ціни lifecell

Новини.LIVE отримали ексклюзивний коментар від мобільного оператора стосовно наявних варіантів економії. Перший — підключити акцію "Своя SIM". Потрібно перенести номер на стару SIM-картку lifecell до 31 липня 2025 року включно та оплатити тариф. Це дозволить отримати три пакети послуг замість одного.

"Після кожної оплати в період дії акції клієнт автоматично отримує ще два пакети без додаткових коштів, а з послугою "Закріплений номер" за обраним тарифом абоненти зможуть користуватися двома номерами на одній SIM-картці", — констатували в lifecell.

Другий спосіб знизити вартість — перейти від іншого оператора за допомогою сервісу MNP. Так вдасться повністю зберегти мобільний номер разом із кодом і сплачувати за зв'язок на 35% менше. Третій варіант економії — послуга "Тарифна підписка", яка дозволяє зберегти до 15% суми, необхідної на замовлення тарифного плану.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть менше платити за тарифні плани lifecell. Абоненти можуть скористатися різноманітними акційними пропозиціями та знижками. А після перенесення мобільного номера вартість пакетів послуг знижується.

Також ми писали, що Київстар закрив популярний бюджетний тариф "LOVE UA Комфорт Домашній". Його могли підключити пенсіонери за особи з інвалідністю за 200 грн/міс. У пакеті пропонували 7 ГБ трафіку, гігабайти в роумінгу, безлім у мережі Київстару та 75 хвилин по Україні.