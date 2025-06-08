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Цены на мобильную связь — к чему готовиться абонентам lifecell

Ua en ru
Дата публикации 8 июня 2025 18:45
Тарифы lifecell — планирует ли оператор поднимать цены в ближайшее время
Девушка с телефоном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В начале 2025 года популярные мобильные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — подняли стоимость тарифных планов. Ценовая политика понравилась далеко не всем абонентам, что повлекло за собой волну переноса номеров в другие сети.

В lifecell дали эксклюзивный комментарий в ответ на официальный запрос Новини.LIVE, планируется ли пересмотр действующих тарифов в ближайшее время.

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Что будет со стоимостью тарифов lifecell

По состоянию на июнь украинцы могут подключить несколько тарифных планов мобильного оператора, в частности:

  • Макси — от 190 до 300 грн/мес;
  • Мега — от 350 до 500 грн/мес;
  • Смарт Семья — от 450 до 600 грн/мес.

Возникает вопрос, планирует ли компания в очередной раз переписать цены в 2025 году. Повышение стоимости может негативно отразиться на компании и уменьшить количество клиентов, которые воспользуются услугой MNP и перенесут мобильный номер в другую сеть.

"С февраля 2025 года lifecell постепенно обновлял условия отдельных тарифных планов. Они касались стоимости, наполнения, а также прекращения возможности подключения к некоторым тарифам. По состоянию на сейчас все изменения завершены и новые не планируются", — сообщили в компании на запрос Новини.LIVE.

Поэтому украинцам не стоит волноваться за потенциальное подорожание пакетов услуг. Более того, пользователи могут экономить на связи, активируя доступные акционные предложения и скидки.

Как снизить цены lifecell

Новини.LIVE получили эксклюзивный комментарий от мобильного оператора относительно имеющихся вариантов экономии. Первый — подключить акцию "Своя SIM". Нужно перенести номер на старую SIM-карту lifecell до 31 июля 2025 года включительно и оплатить тариф. Это позволит получить три пакета услуг вместо одного.

"После каждой оплаты в период действия акции клиент автоматически получает еще два пакета без дополнительных денег, а с услугой "Закрепленный номер" по выбранному тарифу абоненты смогут пользоваться двумя номерами на одной SIM-карте", — констатировали в lifecell.

Второй способ снизить стоимость — перейти от другого оператора с помощью сервиса MNP. Так удастся полностью сохранить мобильный номер вместе с кодом и платить за связь на 35% меньше. Третий вариант экономии — услуга "Тарифная подписка", которая позволяет сохранить до 15% суммы, необходимой на заказ тарифного плана.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут меньше платить за тарифные планы lifecell. Абоненты могут воспользоваться разнообразными акционными предложениями и скидками. А после переноса мобильного номера стоимость пакетов услуг снижается.

Также мы писали, что Киевстар закрыл популярный бюджетный тариф "LOVE UA Комфорт Домашний". Его могли подключить пенсионеры и лица с инвалидностью за 200 грн/мес. В пакете предлагали 7 ГБ трафика, гигабайты в роуминге, безлим в сети Киевстара и 75 минут по Украине.

lifecell связь цены услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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