Знижки і бонуси від lifecell — як можна економити на мобільному зв’язку у 2025

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Мобільні оператори України пропонують абонентам різноманітні програми лояльності, акції та знижки. Завдяки цьому клієнти можуть економити на мобільному зв’язку, а компанії — привабити нових користувачів. lifecell не виняток і також забезпечує українців вигідними послугами.

В lifecell дали ексклюзивний коментар у відповідь на офіційний запит Новини.LIVE щодо бонусів та акцій, якими можуть скористатися абоненти.

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Як економити на мобільному зв’язку

Щоб платити менше за тарифний план, не обов’язково підключати дешевий пакет послуг із недостатнім наповненням. lifecell надає клієнтам знижки та регулярно запроваджує нові акційні пропозиції, аби приваблювати як чинних користувачів, так абонентів інших мобільних операторів.

Наприклад, з 1 травня 2025 року можна активувати акцію "Своя SIM". Вона підходить українцям, які планують перенести номер за допомогою сервісу MNP. Важливою умовою є наявність старої працюючої SIM-картки lifecell.

"У разі перенесення номера на стару активну картку абонент отримує три тарифні пакети послуг за вартістю одного оплаченого. Щоб скористатися цією пропозицією, необхідно виконати умови акції до 31.07.2025 (включно)", — відповіли в компанії на запит Новини.LIVE.

Після кожної оплати клієнт автоматично отримує ще два пакети без додаткових коштів. А з послугою "Закріплений номер" за обраним тарифом можна користуватися двома номерами на одній SIM-картці. В акції беруть участь тарифні плани:

"Максі";

"Мега";

"Ґаджет";

"Смарт Сім’я".

Також для MNP-абонентів мобільний оператор пропонує пакети послуг за спеціальною ціною з вигодою до 35%. Наприклад, тариф "Максі" коштує 300 грн/міс., але після перенесення номеру доведеться платити всього 190 грн/міс.

"Наявні абоненти можуть скористатися послугою "Тарифна підписка", яка дозволяє оплатити 6 або 12 пакетів наперед та заощадити до 15%. Ми надали можливість оплачувати підписку частинами: загальну суму дозволяється розділити на три рівні платежі без переплат", — уточнили в lifecell.

Як видно, компанія регулярно працює над запровадженням привабливих акцій і знижок для клієнтів. Саме тому lifecell залишається оператором із найнижчим середнім чеком на ринку (серед трійки гігантів — Київстару та Vodafone).

Тариф для пенсіонерів

Новини.LIVE отримали ексклюзивний коментар від lifecell стосовно наявних тарифів, які сподобаються людям похилого віку. Адже пенсіонери потребують низької вартості послуг, побільше хвилин на розмови і мінімум інтернет-трафіку. Щоб задовольнити вимоги окремої категорії абонентів, оператор запустив пакет "Турбота".

"В рамках пілотного проєкту компанія запустила тариф "Турбота", розроблений саме для абонентів від 60 років. В тестовий період тариф доступний для підключення лише в окремих магазинах Київській області", — відповіли в lifecell.

Пакет коштує всього 100 грн/міс. і включає безлімітні дзвінки в мережі, 1000 хвилин на розмови по Україні, 20 ГБ трафіку. Станом на червень 2025 року його можна придбати лише в деяких відділеннях Укрпошти та магазинах компанії в Київській області.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар планує закрити свій найдешевший тариф "LOVE UA Комфорт Домашній". До 6 червня включно його можуть активувати особи з інвалідністю та пенсіонери, він коштує всього 200 грн/міс. Але оператор пообіцяв запустити новий бюджетний пакет послуг.

Також ми писали, що запропонували деякі мобільні оператори своїм абонентам за кордоном. lifecell подовжив безплатний роумінг для клієнтів у Європі до 31 грудня 2025 року. А Vodafone запровадив акцію до 30 листопад, вона охоплює частину пакетних послуг.