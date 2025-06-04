Скидки и бонусы от lifecell — как можно экономить на мобильной связи в 2025 году

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Мобильные операторы Украины предлагают абонентам разнообразные программы лояльности, акции и скидки. Благодаря этому клиенты могут экономить на мобильной связи, а компании — привлечь новых пользователей. lifecell не исключение и также обеспечивает украинцев выгодными услугами.

В lifecell дали эксклюзивный комментарий в ответ на официальный запрос Новини.LIVE относительно бонусов и акций, которыми могут воспользоваться абоненты.

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Как экономить на мобильной связи

Чтобы платить меньше за тарифный план, не обязательно подключать дешевый пакет услуг с недостаточным наполнением. lifecell предоставляет клиентам скидки и регулярно вводит новые акционные предложения, дабы привлекать как действующих пользователей, так абонентов других мобильных операторов.

Например, с 1 мая 2025 года можно активировать акцию "Своя SIM". Она подходит украинцам, планирующим перенести номер с помощью сервиса MNP. Важным условием является наличие старой работающей SIM-карты lifecell.

"В случае переноса номера на старую активную карту абонент получает три тарифных пакета услуг по стоимости одного оплаченного. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо выполнить условия акции до 31.07.2025 (включительно)", — ответили в компании на запрос Новини.LIVE.

После каждой оплаты клиент автоматически получает еще два пакета без дополнительных средств. А с услугой "Закрепленный номер" по выбранному тарифу можно пользоваться двумя номерами на одной SIM-карте. В акции участвуют тарифные планы:

"Макси";

"Мега";

"Гаджет";

"Смарт Семья".

Также для MNP-абонентов мобильный оператор предлагает пакеты услуг по специальной цене с выгодой до 35%. Например, тариф "Макси" стоит 300 грн/мес., но после переноса номера придется платить всего 190 грн/мес.

"Существующие абоненты могут воспользоваться услугой "Тарифная подписка", которая позволяет оплатить 6 или 12 пакетов наперед и сэкономить до 15%. Мы предоставили возможность оплачивать подписку частями: общую сумму разрешается разделить на три равных платежа без переплат", — уточнили в lifecell.

Как видно, компания регулярно работает над внедрением привлекательных акций и скидок для клиентов. Именно поэтому lifecell остается оператором с самым низким средним чеком на рынке (среди тройки гигантов — Киевстара и Vodafone).

Тариф для пенсионеров

Новини.LIVE получили эксклюзивный комментарий от lifecell относительно имеющихся тарифов, которые понравятся пожилым людям. Ведь пенсионеры нуждаются в низкой стоимости услуг, большом количестве минут на разговоры и минимуме интернет-трафика. Чтобы удовлетворить требования отдельной категории абонентов, оператор запустил пакет "Турбота".

"В рамках пилотного проекта компания запустила тариф "Турбота", разработанный именно для абонентов от 60 лет. В тестовый период тариф доступен для подключения только в отдельных магазинах Киевской области", — ответили в lifecell.

Пакет стоит всего 100 грн/мес. и включает безлимитные звонки в сети, 1000 минут на разговоры по Украине, 20 ГБ трафика. По состоянию на июнь 2025 года его можно приобрести лишь в некоторых отделениях Укрпошты и магазинах компании в Киевской области.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар планирует закрыть свой самый дешевый тариф "LOVE UA Комфорт Домашний". До 6 июня включительно его могут активировать лица с инвалидностью и пенсионеры, он стоит всего 200 грн/мес. Но оператор пообещал запустить новый бюджетный пакет услуг.

Также мы писали, что предложили некоторые мобильные операторы своим абонентам за границей. lifecell продлил бесплатный роуминг для клиентов в Европе до 31 декабря 2025 года. А Vodafone ввел акцию до 30 ноября, она охватывает часть пакетных услуг.