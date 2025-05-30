Київстар закриє найдешевший тариф — що українці не зможуть підключити

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Київстар попередив абонентів про закриття популярного тарифного плану. Він стане недоступним для нових підключень, але чинні абоненти зможуть надалі ним користуватися. Пакет послуг має неабиякий попит, оскільки призначений безпосередньо для пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Який тариф закриють

Мобільний оператор вирішив закрити тариф "LOVE UA Комфорт Домашній", який коштує всього 200 грн/міс. Він призначений для окремих категорій клієнтів, зокрема осіб від 60 років та абонентів з інвалідністю.

"Із 6 червня 2025 року абоненти, які бажають підключити тариф LOVE UA Комфорт Домашній, не зможуть цього зробити. Він закривається для нових підключень: оформити контракт, перейти з передплати або змінити тариф буде неможливо", — йдеться на сайті Київстару.

Для чинних користувачів умови обслуговування не зміняться, пропозиція діятиме надалі. Водночас у червні мобільний оператор запустить новий тарифний план на заміну закритому. Інформація про нього згодом з’явиться на інформаційних ресурсах компанії.

Що входить у тариф від Київстару

За свою вартість пакет послуг включає:

7 ГБ трафіку;

4,9 ГБ у роумінгу;

безлім на дзвінки в мережі Київстару;

75 хвилин на розмови по Україні;

75 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video);

відсутність тарифікації при користуванні мобільними застосунками (Google Meet, Prometheus, Kindle, Zoom, TED, Teams, Coursera тощо).

Також пакет містить дві Суперсили на вибір. Це додаткові послуги, за які не потрібно доплачувати кошти. Якщо не вистачає базового наповнення, можна збільшити його шляхом активації конкретної Суперсили. У список входить:

домашній дротовий інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с;

100 хвилин на інші мережі та за кордон (на номери Польщі, Італії, Іспанії, Молдови, Румунії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю та Індії);

5 ГБ у роумінгу;

5 ГБ трафіку в Україні;

відсутність тарифікації для соціальних мереж і месенджерів (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

До 6 червня ще можна підключити тариф. Потрібно прийти в магазину Київстару з паспортом/ID-картою та ідентифікаційним кодом. Особам з інвалідністю треба мати посвідчення або довідку МСЕК із зазначенням групи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, lifecell випустив у продаж стартовий пакет "Турбота" з тарифом для пенсіонерів. Всього за 100 грн/міс. абоненти отримають безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 1000 хвилин на розмови по Україні та 20 ГБ трафіку.

Також ми писали, що мобільний оператор lifecell продовжив безплатний роумінг для українців у Європі до кінця 2025 року, а Vodafone — до 30 листопада. Абоненти можуть користуватися гігабайтами й хвилинами за межами України без доплат.