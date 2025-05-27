Київстар попередив про зміни в обслуговуванні — що станеться і коли

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни в послугах. Один із бюджетних тарифів Київстару закриють для нових користувачів, тобто підключення стане неможливим. Корпоративних клієнтів також чекають нововведення.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Який тариф закриють для українців

Абоненти не зможуть активувати тариф "Нагода" для Домашнього Інтернету. Він коштує всього 50 грн протягом перших 6 місяців користування і надає клієнтам мобільного оператора швидкість до 100 Мбіт/с. Стандартна вартість — 100 грн/міс.

"З 1 червня 2025 року абоненти Київстар більше не зможуть підключити спеціальний тариф "Нагода". Він забезпечував доступ до швидкісного інтернету за 50 грн/міс протягом перших пів року. Якщо ви вже підключили Нагоду, зможете й далі користуватися цим тарифом без змін", — написали в компанії.

Окрім цього пакету, на вибір абонентів є тарифи "Удача" (200 грн/міс.), "Дім" (350 грн/міс.), "Оберіг РІК" (165 грн/міс.) та "Оберіг" (200 грн/міс.).

Зміни для бізнес-клієнтів

Із 30 травня 2025 року для бізнес-абонентів зміняться умови послуги "Корпоративна VPN мережа". Новим користувачам закриють для підключення деякі пакети, що надаються в межах сервісу, а саме:

GPRS VPN SMALL new;

GPRS VPN 20 new;

GPRS VPN 100 new;

GPRS VPN 1000 new ;

GPRS VPN 5000;

Безлімітний 3G 512K;

Безліміт 3G 1024K.

Знову-таки, дійсні отримувачі послуг зможуть надалі користуватися ними. Для детального інформування про нововведення рекомендується звернутися до персонального менеджера або зателефонувати за номером 466. Варто уточнити, що корпоративна VPN мережа здатна захистити обладнання та робочі станції від зловмисників, зберегти бізнес від зовнішніх загроз.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар оголосив знижку 50% на прості комбінації цифр у межах послуги "Красивий номер". Абонентам потрібно заплатити всього 300 грн замість 600 грн. Акція діятиме до 31 травня 2025 року, після чого повернеться стандартна ціна.

Також ми писали, які тарифні плани найкраще підійдуть пенсіонерам у 2025 році. Люди похилого віку майже не користуються інтернетом, вони потребують більше хвилин на розмови. Від цього критерію варто відштовхуватись, обираючи мобільного оператора.