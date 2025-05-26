Зміна мобільного оператора — до кого масово тікають абоненти

Жінка розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У квітні 2024 року понад 27 тисяч українців змінили мобільного оператора, зберігши свій номер телефону. Найбільше абонентів перейшло до lifecell, тоді як найбільше клієнтів втратила компанія Vodafone.

Про те, хто з мобільних операторів отримав найбільше абонентів, які скористались функцією перенесення номера, пояснили фахівці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

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Хто втратив найбільше користувачів

Згідно з даними комісії, у квітні ситуація серед провідних операторів виглядала так:

lifecell втратив — 5 968 абонентів;

Київстар втратив — 10 195 абонентів;

Vodafone втратив 11 022 абоненти.

Окрім того, 29 клієнтів залишили Інтертелеком, а 118 — Тримоб.

Статистика міграції абонентів. Фото: Скриншот/НКЕК

До кого перейшло найбільше абонентів

Найбільш активно абоненти обирали lifecell як нового мобільного провайдера — на його мережу перейшло 16 169 номерів. Крім цього:

Vodafone прийняв 5 227 номерів;

Київстар — 5 897;

Інтертелеком — 18;

Тримоб — 21.

Хто отримав найбільше абонентів. Фото: Скриншот/НКЕК

Причини переходів у звіті НКЕК не вказані, однак раніше різке збільшення кількості заявок на перенесення номерів до lifecell спостерігалося наприкінці 2024 року. Цей сплеск пояснювали зростанням тарифів у конкурентів, на що lifecell відповів більш доступними пропозиціями.

Чим lifecell приваблює українців

lifecell залишається найвигіднішим за ціною оператором серед "великої трійки". Крім того, клієнти, які перенесуть свої номери від інших провайдерів, отримують більш вигідні умови. Наприклад, Тариф "Максі" обійдеться таким абонентам всього у 190 грн на 4 тижні, що становить приблизно 6,79 грн на день. За цю суму користувач отримає:

Інтернет: 25 ГБ або безліміт при своєчасній оплаті (акція "Мега безліміт"). Дзвінки: 750 хвилин + 750 хвилин на всі мережі в Україні, окрім lifecell (за умови своєчасної оплати). Роумінг: 20 ГБ інтернету в рамках акції "Гігабайти без кордонів". Безліміт на дзвінки всередині мережі lifecell. Безліміт на популярні застосунки: Telegram, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify, WhatsApp та інші. Можливість роздачі інтернету без додаткової плати.

У компанії діють спеціальні умови для студентів (lifecell Campus — знижка 10%), а також надається можливість додаткової економії до 15% із послугою "Тарифна підписка"(якщо оплатити 12 пакетів послуг наперед).

Раніше ми писали, що один із провідних мобільних операторів повідомив своїх абонентів про впровадження нового тарифного плану. Він стане у пригоді клієнтам Київстару, які мають потребу у послугах фіксованого зв’язку.

Також ми розповідали, що мобільні оператори час від часу змінюють умови тарифів або запускають нові пропозиції. Проте багато користувачів залишаються не в курсі таких оновлень — зазвичай через ігнорування системних сповіщень або неуважність до них.