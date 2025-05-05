Тарифи від Vodafone, Київстар та lifecell — як дізнатись, за що оператори знімають абонплату

Жінка з мобільним телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Час від часу мобільні оператори оновлюють умови своїх тарифів, проте багато користувачів можуть цього навіть не помітити. Найчастіше це стається через неуважність до повідомлень або їхнє ігнорування. Також важливо враховувати, що люди можуть просто не пам’ятати деталі свого тарифу — особливо, якщо він був активований досить давно.

Про те, як швидко дізнатись умови свого мобільного тарифу в різних операторів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Де шукати інформацію про свій тарифний план

Якщо є потреба з’ясувати всі нюанси поточного тарифного плану, слід звернутися до служби підтримки свого оператора. Однак це не єдиний варіант. Абоненти також можуть скористатись такими способами:

Vodafone

Користувачі цього мобільного оператора мають кілька способів для перевірки інформації щодо свого тарифу:

Скористатися комбінацією *101#. Зателефонувати за коротким номером 111*1. Ознайомитися з умовами тарифу на офіційному сайті. Дізнатися залишок послуг і дату завершення дії місячного пакету за кодом *101*4#.

Київстар

Користувачі Київстар також мають можливість перевірити свій тариф через різні канали:

Зателефонувавши за номером 466*66. За допомогою USSD-запиту *100*01*2#. У мобільному застосунку "Мій Київстар". В особистому кабінеті на сайті, у розділі "Тарифи".

Крім того, абоненти Київстар можуть замовити позачергове нарахування послуг через номер 477*202, систему самообслуговування "Мій Київстар", звернувшись до контакт-центру або персоналу фірмового магазину.

lifecell

Клієнти lifecell можуть дізнатись деталі, набравши на телефоні комбінацію *141#. Вона дозволяє не лише переглянути інформацію про тариф, а й повторно замовити пакет послуг, а також дізнатися:

чи змінювався тариф;

які пропозиції доступні для роумінгу.

Також існує можливість оновити пакет послуг для себе або іншого абонента lifecell за допомогою коду *700#.

Раніше ми писали, що мобільні оператори України пропонують широкий вибір тарифів, що відповідають різним потребам користувачів. Люди старшого віку часто обирають недорогі варіанти, зважаючи на те, що для них в пріоритеті саме зв'язок.

Також ми розповідали, що Київстар, Vodafone та lifecell мають тарифи з різними умовами, що дозволяє українцям вибирати пакети залежно від ціни та необхідних послуг. Також в абонентів є можливість скористатися акціями для економії.