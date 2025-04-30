Тарифи Київстару, Vodafone та lifecell — що чекає абонентів у травні 2025

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярні мобільні оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — пропонують абонентам тарифні плани з різним наповненням. Українці можуть обирати пакети, орієнтуючись на ціну чи обсяги послуг, а також користуватися акціями для економії коштів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає на абонентів Київстару, Vodafone та lifecell у травні 2025 року.

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Тарифи Київстару

Абоненти контракту і передплати зможуть підключити тарифні плани вартістю від 200 до 600 грн на місяць. Вони не включають Домашній Інтернет і коштують:

LOVE UA Магніт Контракт — 220 грн/міс.;

LOVE UA Світло Контракт — 250 грн/міс.;

LOVE UA Сила Контракт — 330 грн/міс.;

LOVE UA Успіх Контракт — 600 грн/міс.;

LOVE UA Комфорт Домашній — 200 грн/міс.;

LOVE UA Магніт — 220 грн/міс.;

LOVE UA Світло — 300 грн/міс.;

LOVE UA Сила — 350 грн/міс.

Фізичні особи-підприємці та юридичні особи мають змогу активувати корпоративний зв'язок, отримавши знижку 35% на шість місяців (лише для нових клієнтів Київстару). Тариф "Бізнес UA. Лайт" обійдеться всього у 195 грн замість 300 грн, "Бізнес UA. Оптимум" — у 390 грн замість 600 грн, "Бізнес UA. Максимум" — у 650 грн замість 1000 грн.

Також існують пакети послуг "Все разом", які включають Домашній Інтернет. Вони коштують всього 200 грн/міс., оскільки передбачають знижку протягом перших трьох місяців користування (за умови першої активації тарифного плану).

Тарифи Vodafone

Клієнти мобільного оператора будуть платити у травні від 270 до 450 грн за тарифи передплати і від 240 до 1 500 грн — за контрактні тарифи. Але вартість більшості пакетів послуг можна зменшити у разі перенесення номера в мережу Vodafone за допомогою послуги MNP.

Бізнес-абонентам передбачили непогані знижки у травні — мінус 25% на оплату тарифу протягом 12 наступних місяців. Ціни перебуватимуть на такому рівні:

Business Connect — 220 грн замість 300 грн;

Business Connect+ — 450 грн замість 600 грн;

Business Pro — 200 грн замість 270 грн;

Business Unlim — 270 грн замість 360 грн;

Business Unlim Plus — 340 грн замість 450 грн;

Business Ultra L — 450 грн замість 600 грн;

Business Ultra XL — 640 грн замість 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн замість 1 200 грн.

Для економії доступна послуга "Рік без абонплат": українці можуть заплатити за 12 місяців обслуговування наперед і зберегти на рахунку суму, необхідну для замовлення одного місячного пакету.

Тарифи lifecell

У період до 20 травня 2025 року відбудеться закриття двох популярних тарифних планів — "Зроби сам" і "Хендмейд". Абонентів, які користуються ними, переведуть на інші пропозиції. Також з’явиться окремий пакет послуг для пенсіонерів — "Турбота" всього за 100 грн/міс. Щоправда, поки пілотний проєкт реалізують у Київській області.

Вартість актуальних тарифів не зміниться у травні:

Максі — 300 грн/міс.;

Мега — 500 грн/міс.;

Смарт Сім'я S — 450 грн/міс.;

Смарт Сім'я M — 500 грн/міс.;

Смарт Сім'я L — 600 грн/міс.

Зменшити ціну можна двома способами: перенести мобільний номер у мережу lifecell або персоніфікувати його. Альтернативний варіант — підключити послугу "Тарифна підписка". Вона забезпечує абонентів знижкою до 15% після оплати одразу 6 або 12 пакетів. Це доступно також користувачам архівних тарифних планів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі клієнти Vodafone поскаржилися на мобільного оператора через відсутність тарифів для пенсіонерів. Люди вимагають запустити простий і дешевий пакет послуг, аби люди похилого віку могли економити на зв’язку, не переплачуючи за непотрібне наповнення.

Також ми писали, що lifecell планує ввести спеціальний пільговий тариф для пенсіонерів. Він отримав назву "Турбота", вартість становить 100 грн на місяць. Стартовий пакет доступний для купівлі лише в Київській області, але згодом масштаб реалізації розширять.