Тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — что ждет абонентов в мае 2025

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярные мобильные операторы — Киевстар, Vodafone и lifecell — предлагают абонентам тарифные планы с различным наполнением. Украинцы могут выбирать пакеты, ориентируясь на цену или объемы услуг, а также пользоваться акциями для экономии денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет абонентов Киевстара, Vodafone и lifecell в мае 2025 года.

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Тарифы Киевстара

Абоненты контракта и подписки смогут подключить тарифные планы стоимостью от 200 до 600 грн в месяц. Они не включают Домашний Интернет и стоят:

LOVE UA Магнит Контракт — 220 грн/мес.;

LOVE UA Свет Контракт — 250 грн/мес.;

LOVE UA Сила Контракт — 330 грн/мес.;

LOVE UA Успех Контракт — 600 грн/мес.;

LOVE UA Комфорт Домашний — 200 грн/мес.;

LOVE UA Магнит — 220 грн/мес.;

LOVE UA Свет — 300 грн/мес.;

LOVE UA Сила — 350 грн/мес.

Физические лица-предприниматели и юридические лица могут активировать корпоративную связь, получив скидку 35% на шесть месяцев (только для новых клиентов Киевстара). Тариф "Бизнес UA. Лайт" обойдется всего в 195 грн вместо 300 грн, "Бизнес UA. Оптимум" — в 390 грн вместо 600 грн, "Бизнес UA. Максимум" — в 650 грн вместо 1000 грн.

Также существуют пакеты услуг "Все вместе", которые включают Домашний Интернет. Они стоят всего 200 грн/мес., поскольку предусматривают скидку в течение первых трех месяцев пользования (при условии первой активации тарифного плана).

Тарифы Vodafone

Клиенты мобильного оператора будут платить в мае от 270 до 450 грн за тарифы предоплаты и от 240 до 1 500 грн — за контрактные тарифы. Но стоимость большинства пакетов услуг можно уменьшить в случае переноса номера в сеть Vodafone с помощью услуги MNP.

Бизнес-абонентам предусмотрели неплохие скидки в мае — минус 25% на оплату тарифа в течение 12 следующих месяцев. Цены будут находиться на таком уровне:

Business Connect — 220 грн вместо 300 грн;

Business Connect+ — 450 грн вместо 600 грн;

Business Pro — 200 грн вместо 270 грн;

Business Unlim — 270 грн вместо 360 грн;

Business Unlim Plus — 340 грн вместо 450 грн;

Business Ultra L — 450 грн вместо 600 грн;

Business Ultra XL — 640 грн вместо 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн вместо 1 200 грн.

Для экономии доступна услуга "Год без абонплат": украинцы могут заплатить за 12 месяцев обслуживания наперед и сохранить на счету сумму, необходимую для заказа одного месячного пакета.

Тарифы lifecell

В период до 20 мая 2025 года произойдет закрытие двух популярных тарифных планов — "Сделай сам" и "Хендмейд". Абонентов, которые пользуются ими, переведут на другие предложения. Также появится отдельный пакет услуг для пенсионеров — "Забота" всего за 100 грн/мес. Правда, пока пилотный проект реализуют в Киевской области.

Стоимость актуальных тарифов не изменится в мае:

Макси — 300 грн/мес;

Мега — 500 грн/мес;

Смарт Семья S — 450 грн/мес;

Смарт Семья M — 500 грн/мес;

Смарт Семья L — 600 грн/мес.

Уменьшить цену можно двумя способами: перенести мобильный номер в сеть lifecell или персонифицировать его. Альтернативный вариант — подключить услугу "Тарифная подписка". Она обеспечивает абонентов скидкой до 15% после оплаты сразу 6 или 12 пакетов. Это доступно также пользователям архивных тарифных планов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые клиенты Vodafone пожаловались на мобильного оператора из-за отсутствия тарифов для пенсионеров. Люди требуют запустить простой и дешевый пакет услуг, дабы пожилые люди могли экономить на связи, не переплачивая за ненужное наполнение.

Также мы писали, что lifecell планирует ввести специальный льготный тариф для пенсионеров. Он получил название "Забота", стоимость составляет 100 грн в месяц. Стартовый пакет доступен для покупки только в Киевской области, но впоследствии масштаб реализации расширят.