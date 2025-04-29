Тарифи Vodafone — що українці вимагають від мобільного оператора

Жінка з телефоном у руці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор Vodafone пропонує абонентам тарифи на різний гаманець, забезпечуючи всіма необхідними послугами: зв’язком, трафіком, SMS, хвилинами в роумінгу тощо. Проте деякі клієнти компанії поскаржилися на відсутність пропозицій для окремих верств населення.

Про це написав користувач Facebook під постом Vodafone Ukraine у соцмережі.

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Українці можуть підключити тарифні плани контракту і передплати, отримавши хвилини на розмови, певну кількість повідомлень і гігабайт. Серед актуальних пропозицій найдешевшим є пакет послуг Red Star за 240 грн на місяць (200 грн — за умови перенесення мобільного номеру в мережу).

Дехто з абонентів поскаржився на відсутність тарифів для пенсіонерів, які користуються старими кнопковими телефонами і не потребують доступу в Інтернет. Люди похилого віку застосовують мобільний гаджет здебільшого для дзвінків, тому їм немає сенсу підключати пакет із великим наповненням. Але простих пропозицій Vodafone не передбачив.

"Зробіть простий та доступний тариф для пенсіонерів. Їм на кнопковий телефон інтернет взагалі не здався, за них подумайте. І, можливо, люди від вас не будуть переходити до інших операторів мобільного зв'язку", — написав один із користувачів Facebook.

Інший клієнт компанії зазначив у соціальній мережі, що раніше люди похилого віку з обмеженими коштами обирали Vodafone саме завдяки наявності "мінімального адекватного тарифу", який пропонував хороше співвідношення ціна-послуги. Але нині немає можливості економити на зв’язку, оскільки вартість різко піднялася.

Контрактні тарифи від Vodafone. Фото: скриншот

Що відповіли у Vodafone

У відповідь на скарги абонентів співробітник мобільного оператора відповів, що для компанії важливо, аби кожен клієнт залишався максимально задоволеним при користуванні послугами. Для цього Vodafone постійно працює над оновленням переліку доступних тарифів, зокрема і стартових пакетів з оптимальним наповненням.

"Але ситуація у країні та на ринку зв'язку не завжди дозволяє здійснити це. Саме тому не виходить випустити дуже дешеві тарифи, проте ми пропонуємо різні послуги для економії", — уточнили в компанії.

І додали, що ціни не залежать від бажання керівництва, оскільки за останні кілька років собівартість послуг зросла. Тож всім операторам зв’язку довелося переглянути свої пакети.

Нагадаємо, члени однієї родини можуть підключити тариф "Смарт Сім'я S" від lifecell, аби економити на мобільному зв’язку. Пакет об’єднує до п'яти номерів, він коштує 450 грн на місяць. У тариф входить 20 ГБ трафіку, безлімітні дзвінки в мережі, 500 SMS і 500 хвилин на дзвінки по Україні.

Також ми писали, що українці можуть здешевити тарифні плани мобільних операторів — Київстару, Vodafone та lifecell. Компанії пропонують клієнтам акції, знижки та вигідні послуги, з якими вдається зменшити плату за користування сервісами.