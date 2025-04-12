Vodafone знизив вартість тарифів — хто отримає знижку 25% на зв’язок

Магазин Vodafone у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор забезпечив деяких клієнтів вигідною акцією. Абоненти Vodafone можуть платити за послуги зв’язку на 25% менше протягом одного року користування, якщо встигнуть під'єднати тариф до 31 грудня 2025 року. Але знижка передбачена не для всіх.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може скористатися акцією та економити на мобільних тарифах Vodafone.

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Кому доступна знижка 25%

Фінансову вигоду можуть отримати бізнес-абоненти, а саме юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які потребують комфортних умов обслуговування. Важливо, аби клієнти раніше не користувалися корпоративним зв'язком Vodafone.

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Після активації обраного тарифного плану діятиме знижка 25% на оплату пакета послуг протягом 12 наступних місяців. Необхідно встигнути замовити пропозицію до завершення календарного року (31.12.2025). Завдяки акції українці зможуть цілий рік платити менше за мобільний зв'язок та Інтернет, а саме:

Business Connect — 220 грн замість 300 грн;

Business Connect+ — 450 грн замість 600 грн;

Business Pro — 200 грн замість 270 грн;

Business Unlim — 270 грн замість 360 грн;

Business Unlim Plus — 340 грн замість 450 грн;

Business Ultra L — 450 грн замість 600 грн;

Business Ultra XL — 640 грн замість 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн замість 1 200 грн.

"Номери, що переходять з передплати на контрактну форму обслуговування у ролі нового корпоративного клієнта, також можуть отримати знижку. Щоб активувати тариф зі знижкою у місяць підключення, треба оплатити його вартість. Знижка діятиме протягом 12 місяців", — йдеться на офіційному сайті Vodafone.

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Корпоративні тарифи від Vodafone. Фото: скриншот

Найдешевший тариф від Vodafone

Фізичні особи можуть підключити один із бюджетних пакетів послуг від мобільного оператора. З активних дешевих тарифів варто виділити Red Start, який коштує всього 240 грн на місяць. Причому сума зменшиться на 40 грн у разі перенесення номера в мережу Vodafone за допомогою MNP.

За такі гроші абоненти отримують непогані обсяги послуг, зокрема 20 ГБ трафіку, безлім у мережі, 200 хвилин на дзвінки по Україні та 200 SMS. Додатково в пакеті передбачена пропозиція Online PASS — безлімітний мобільний трафік під час використання деяких застосунків. Умови активуються за вчасної оплати тарифного плану.

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Нагадаємо, українські мобільні оператори пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Київстар, Vodafone та lifecell забезпечують клієнтів бюджетними пакетами послуг, але їх наповнення відповідне. Не всім вистачить наявного трафіку і хвилин на розмови.

Також ми писали, що Київстар планує закрити дешевий тариф "LOVE UA Комфорт" для нових підключень з 18 квітня. Він передбачений для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які можуть сплачувати за мобільний зв'язок всього 140 грн на місяць.

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