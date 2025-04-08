Vodafone запустив нові тарифи з великим наповненням — які ціни та що входить

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор запустив два тарифних плани з великими обсягами хвилин на розмови і трафіком. Послугами можуть користуватися лише бізнес-клієнти Vodafone. В лінійці компанія врахувала потреби абонентів стосовно Інтернету.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

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Нові тарифи від Vodafone

Лінійка Business Connect передбачає два тарифи. Їх перевагами є послуга "Роумінг як вдома", тобто абонентам дозволяється використовувати доступні хвилини як у межах України, так і за кордоном (на території 27 країн ЄС і Молдови) без будь-яких додаткових плат.

Тарифний план Business Connect коштує 220 грн протягом 12 місяців (знижка 25%). Далі вартість становитиме 300 грн/міс. За такі гроші українці отримають:

2 500 хвилин на розмови (по Україні та в роумінгу);

50 ГБ трафіку (28 країн Європи), з яких 8 ГБ — у роумінгу;

50 хвилин для дзвінків за кордон;

100 SMS.

Нові тарифи від Vodafone. Фото: скриншот

Другий тариф під назвою Business Connect+ коштує 450 грн протягом року обслуговування, після чого вартість збільшиться до 600 грн/міс. Знижена ціна діє для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за умови підключення одного з пакетів до 31 грудня 2025 року. За такі гроші абоненти матимуть:

6 000 хвилин на розмови;

безлімітний трафік в Україні;

13 ГБ в роумінгу;

100 хвилин у роумінгу;

200 SMS.

Тарифні плани діють у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та Молдова.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, клієнти Київстару можуть активувати новий тарифний план під назвою "Нагода". Він дає доступ до Домашнього Інтернету на швидкості до 100 Мбіт/с за 50 грн на місяць (протягом шести місяців обслуговування). Потім вартість підніметься до 100 грн/міс.

Також ми писали, що популярні мобільні оператори повідомили про ціни у квітні. Vodafone підняв вартість тарифів для корпоративних клієнтів, а в Київстарі запровадили знижку 35% на бізнес-тарифи. В lifecell ціни залишилися без змін.