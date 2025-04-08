Vodafone запустил новые тарифы с большим наполнением — какие цены и что входит

Vodafone запустил новые тарифы — сколько стоят и что предлагают
Популярный мобильный оператор запустил два тарифных плана с большими объемами минут на разговоры и трафиком. Услугами могут пользоваться только бизнес-клиенты Vodafone. В линейке компания учла потребности абонентов в отношении Интернета.
Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.
Новые тарифы от Vodafone
Линейка Business Connect предусматривает два тарифа. Их преимуществами является услуга "Роуминг как дома", то есть абонентам разрешается использовать доступные минуты как в пределах Украины, так и за рубежом (на территории 27 стран ЕС и Молдовы) без каких-либо дополнительных плат.
Тарифный план Business Connect стоит 220 грн в течение 12 месяцев (скидка 25%). Далее стоимость будет составлять 300 грн/мес. За такие деньги украинцы получат:
- 2 500 минут на разговоры (по Украине и в роуминге);
- 50 ГБ трафика (28 стран Европы), из которых 8 ГБ — в роуминге;
- 50 минут для звонков за границу;
- 100 SMS.
Второй тариф под названием Business Connect+ стоит 450 грн в течение года обслуживания, после чего стоимость увеличится до 600 грн/мес. Сниженная цена действует для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей при условии подключения одного из пакетов до 31 декабря 2025 года. За такие деньги абоненты будут иметь:
- 6 000 минут на разговоры;
- безлимитный трафик в Украине;
- 13 ГБ в роуминге;
- 100 минут в роуминге;
- 200 SMS.
Тарифные планы действуют в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Молдова.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, клиенты Киевстара могут активировать новый тарифный план под названием "Нагода". Он дает доступ к Домашнему Интернету на скорости до 100 Мбит/с за 50 грн в месяц (на протяжении шести месяцев обслуживания). Затем стоимость поднимется до 100 грн/мес.
Также мы писали, что популярные мобильные операторы сообщили о ценах в апреле. Vodafone поднял стоимость тарифов для корпоративных клиентов, а в Киевстаре ввели скидку 35% на бизнес-тарифы. В lifecell цены остались без изменений.
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