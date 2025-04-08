Vodafone запустил новые тарифы с большим наполнением — какие цены и что входит

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор запустил два тарифных плана с большими объемами минут на разговоры и трафиком. Услугами могут пользоваться только бизнес-клиенты Vodafone. В линейке компания учла потребности абонентов в отношении Интернета.

Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.

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Новые тарифы от Vodafone

Линейка Business Connect предусматривает два тарифа. Их преимуществами является услуга "Роуминг как дома", то есть абонентам разрешается использовать доступные минуты как в пределах Украины, так и за рубежом (на территории 27 стран ЕС и Молдовы) без каких-либо дополнительных плат.

Тарифный план Business Connect стоит 220 грн в течение 12 месяцев (скидка 25%). Далее стоимость будет составлять 300 грн/мес. За такие деньги украинцы получат:

2 500 минут на разговоры (по Украине и в роуминге);

50 ГБ трафика (28 стран Европы), из которых 8 ГБ — в роуминге;

50 минут для звонков за границу;

100 SMS.

Новые тарифы от Vodafone. Фото: скриншот

Второй тариф под названием Business Connect+ стоит 450 грн в течение года обслуживания, после чего стоимость увеличится до 600 грн/мес. Сниженная цена действует для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей при условии подключения одного из пакетов до 31 декабря 2025 года. За такие деньги абоненты будут иметь:

6 000 минут на разговоры;

безлимитный трафик в Украине;

13 ГБ в роуминге;

100 минут в роуминге;

200 SMS.

Тарифные планы действуют в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Молдова.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, клиенты Киевстара могут активировать новый тарифный план под названием "Нагода". Он дает доступ к Домашнему Интернету на скорости до 100 Мбит/с за 50 грн в месяц (на протяжении шести месяцев обслуживания). Затем стоимость поднимется до 100 грн/мес.

Также мы писали, что популярные мобильные операторы сообщили о ценах в апреле. Vodafone поднял стоимость тарифов для корпоративных клиентов, а в Киевстаре ввели скидку 35% на бизнес-тарифы. В lifecell цены остались без изменений.