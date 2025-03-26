У Vodafone подорожчають тарифи з 1 квітня — кому доведеться платити більше

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор анонсував зміни для бізнес-клієнтів із 1 квітня 2025 року. Vodafone оновить наповнення лінійки тарифів Business, збільшуючи обсяги послуг, і водночас підніме вартість користування. Ціни зміняться в діапазоні 45-80 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

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Що зміниться з 1 квітня

Оновлення торкнеться лінійки Business, зокрема обсягу мобільного трафіку та кількості хвилин на розмови по Україні. Абоненти зможуть використовувати таке наповнення пакетів послуг:

Business Pro — 40 ГБ трафіку, 300 хвилин по Україні, 50 хвилин у роумінгу, 180 SMS;

Business Unlim — безлімітний інтернет, 500 хвилин по Україні, 75 хвилин за кордон, 300 SMS;

Business Unlim Plus — безлімітний інтернет, 600 хвилин по Україні, 100 хвилин у роумінгу, 400 SMS;

Business Ultra L — безлімітний інтернет, 1 200 хвилин по Україні, 100 хвилин за кордон, 600 SMS;

Business Ultra XL — безлімітний інтернет, 2 000 хвилин по Україні, 200 хвилин у роумінгу, 1 250 SMS.

"У тарифі Business Pro збільшено кількість гігабайтів і хвилин для дзвінків по Україні. У тарифах Unlim, Unlim Plus, Ultra L, Ultra XL збільшено кількість хвилин для дзвінків по Україні. У тарифах Red Business S та Red Business M збільшено кількість гігабайтів і хвилин", — написали пресслужба компанії.

Яка нова вартість тарифів

За додаткове наповнення потрібно більше платити. Дорожчання відбудеться в діапазоні від 45 до 80 грн. Наприклад, пакет послуг Business Pro коштуватиме 270 грн на місяць замість 225 грн, Unlim — 360 грн замість 300 грн, Unlim Plus — 450 грн замість 380 грн, Ultra L — 600 грн замість 525 грн, Ultra XL — 850 грн замість 770 грн.

Також зміниться базова сума за тариф у межах послуги "Рік без абонплат":

Business Pro — 2 970 грн замість 2 475 грн;

Business Unlim — 3 960 грн замість 3 300 грн;

Business Unlim Plus — 4 950 грн замість 4 180 грн;

Business Ultra L — 6 600 грн замість 5 775 грн;

Business Ultra XL — 9 350 грн замість 8 470 грн.

Що стосується безлімітного трафіку в тарифі Business Unlim, то він доступний без обмеження швидкості в обсязі 70 ГБ на місяць. Після використання 70 ГБ до кінця поточного місяця діятиме обмеження швидкості до 0,8 Мбіт/с.

Нагадаємо, деякі українці часто використовують SMS, тому обирають тарифні плани, орієнтуючись на кількість повідомлень. В деяких пакетах послуг від Київстару, Vodafone та lifecell немає SMS, тож абонентам доводиться платити за відправлення окремо.

Також ми писали, який тариф від мобільного оператора найкраще підійде для безперервних розмов. Важливо звертати увагу на обсяги хвилин і можливість телефонувати за кордон.