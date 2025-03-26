В Vodafone подорожают тарифы с 1 апреля — кому придется платить больше

Vodafone предупредил об обновлении цен — что изменится с 1 апреля
Популярный мобильный оператор анонсировал изменения для бизнес-клиентов с 1 апреля 2025 года. Vodafone обновит наполнение линейки тарифов Business, увеличивая объемы услуг, и одновременно поднимет стоимость пользования. Цены изменятся в диапазоне 45-80 грн.
Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.
Что изменится с 1 апреля
Обновление коснется линейки Business, в частности объема мобильного трафика и количества минут на разговоры по Украине. Абоненты смогут использовать такое наполнение пакетов услуг:
- Business Pro — 40 ГБ трафика, 300 минут по Украине, 50 минут в роуминге, 180 SMS;
- Business Unlim — безлимитный интернет, 500 минут по Украине, 75 минут за границу, 300 SMS;
- Business Unlim Plus — безлимитный интернет, 600 минут по Украине, 100 минут в роуминге, 400 SMS;
- Business Ultra L — безлимитный интернет, 1 200 минут по Украине, 100 минут за границу, 600 SMS;
- Business Ultra XL — безлимитный интернет, 2 000 минут по Украине, 200 минут в роуминге, 1 250 SMS.
"В тарифе Business Pro увеличено количество гигабайтов и минут для звонков по Украине. В тарифах Unlim, Unlim Plus, Ultra L, Ultra XL увеличено количество минут для звонков по Украине. В тарифах Red Business S и Red Business M увеличено количество гигабайтов и минут", — написали в пресс-службе компании.
Какая новая стоимость тарифов
За дополнительное наполнение нужно больше платить. Подорожание произойдет в диапазоне от 45 до 80 грн. Например, пакет услуг Business Pro будет стоить 270 грн в месяц вместо 225 грн, Unlim — 360 грн вместо 300 грн, Unlim Plus — 450 грн вместо 380 грн, Ultra L — 600 грн вместо 525 грн, Ultra XL — 850 грн вместо 770 грн.
Также изменится базовая сумма за тариф в рамках услуги "Год без абонплат":
- Business Pro — 2 970 грн вместо 2 475 грн;
- Business Unlim — 3 960 грн вместо 3 300 грн;
- Business Unlim Plus — 4 950 грн вместо 4 180 грн;
- Business Ultra L — 6 600 грн вместо 5 775 грн;
- Business Ultra XL — 9 350 грн вместо 8 470 грн.
Что касается безлимитного трафика в тарифе Business Unlim, то он доступен без ограничения скорости в объеме 70 ГБ в месяц. После использования 70 ГБ до конца текущего месяца будет действовать ограничение скорости до 0,8 Мбит/с.
Напомним, некоторые украинцы часто используют SMS, поэтому выбирают тарифные планы, ориентируясь на количество сообщений. В некоторых пакетах услуг от Киевстара, Vodafone и lifecell нет SMS, поэтому абонентам приходится платить за отправку отдельно.
Также мы писали, какой тариф от мобильного оператора лучше всего подойдет для непрерывных разговоров. Важно обращать внимание на объемы минут и возможность звонить за границу.
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