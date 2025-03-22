Ціни на повідомлення — скільки коштують SMS від Київстару, Vodafone та lifecell

Магазин lifecell. Фото: УНІАН

Популярні оператори з межах тарифних планів пропонують абонентам різні послуги. Окрім мобільного зв’язку та Інтернету українцям доступні повідомлення, проте обсяги залежать від конкретної пропозиції. Не виключено, що комусь із клієнтів Київстару, Vodafone чи lifecell не вистачить кількості SMS у тарифі. Тож бажано знати, яка вартість одного відправлення по Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують SMS у Київстарі, Vodafone чи lifecell.

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Ціни в Київстарі

Умови користування відрізняються залежно від тарифного плану. В деяких пакетах, зокрема "LOVE UA Світло Контракт", "LOVE UA Сила Контракт" і "LOVE UA Магніт Контракт", повідомлення по Україні коштує 3 грн/шт. Відправлення SMS за кордон обійдеться у 10 грн за 10 штук.

В межах тарифів "LOVE UA Комфорт" та "LOVE UA Комфорт Домашній" текстові сповіщення по Україні коштують 1 грн/шт. А в деяких пропозиціях SMS взагалі не передбачені: тарифні плани "LOVE UA Світло" і "LOVE UA Сила" не містять включеної кількості повідомлень.

Якщо виникла потреба збільшити обсяг послуги, можна активувати Суперсилу "SMS-безлім", яка передбачає необмежену кількість відправлень на всі мобільні номери по Україні.

Ціни у Vodafone

Витрати залежать від наявності обсягу повідомлень у підключеному тарифі. Наприклад, пакети контракту дають абонентам певну кількість SMS на місяць. Йдеться про:

Red Start;

Red Pro;

Red Unlim;

Red Unlim Plus;

Red Unlim Max;

ULTRA;

ULTRA VIP.

Користувачі цих тарифних планів можуть платити за SMS по Україні (на всі мобільні мережі) 0,50 грн/шт., коли закінчиться місячне наповнення. А клієнти передплати не мають змоги відправляти повідомлення в межах пакету послуг, тож для них вартість становить 3 грн/10 шт. (20 пакетів на день), далі — 1 грн/шт.

Всі клієнти Vodafone повинні платити 6 грн за кожне текстове сповіщення, надіслане за кордон.

Ціни у lifecell

Вбудовану кількість SMS мають абоненти тарифів "Смарт Сім'я". Після вичерпання всіх обсягів дозволяється оплатити послуги на день. Тоді вартість за додаткові повідомлення (плюс гігабайти і хвилини на розмови) становитиме:

Смарт Сім'я S — 20 грн/50 шт.;

Смарт Сім'я M — 25 грн/100 шт.;

Смарт Сім'я L — 30 грн/150 шт.

Окремо мобільний оператор пропонує набори SMS на тиждень або місяць. Зокрема можна замовити 60 повідомлень на 7 днів за 25 грн, 50 сповіщень на 4 тижні за 30 грн, 200 SMS на місяць за 75 грн і 1000 SMS на місяць за 250 грн.

Нагадаємо, мобільні оператори пропонують тарифні плани на різних гаманець. Якщо абоненти потребують великої кількості хвилин на розмови, але не хочуть переплачувати за інші сервіси, то можуть активувати пакет послуг "LOVE UA Світло Контракт" від Київстару за 250 грн/міс.

Також ми писали, що корпоративні клієнти Київстару можуть підключити один із доступних тарифів і зберегти 50% на оплаті завдяки спеціальній пропозиції "Бізнес-старт". Але потрібно встигнути до 26 березня, інакше можливість економії буде втрачена.