Цены на сообщения — сколько стоят SMS от Киевстара, Vodafone и lifecell

Магазин lifecell. Фото: УНИАН

Популярные операторы в рамках тарифных планов предлагают абонентам различные услуги. Кроме мобильной связи и Интернета украинцам доступны сообщения, однако объемы зависят от конкретного предложения. Не исключено, что кому-то из клиентов Киевстара, Vodafone или lifecell не хватит количества SMS в тарифе. Поэтому желательно знать, какая стоимость одного отправления по Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят SMS в Киевстаре, Vodafone или lifecell.

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Цены в Киевстаре

Условия пользования отличаются в зависимости от тарифного плана. В некоторых пакетах, в частности "LOVE UA Свет Контракт", "LOVE UA Сила Контракт" и "LOVE UA Магнит Контракт", сообщение по Украине стоит 3 грн/шт. Отправка SMS за границу обойдется в 10 грн за 10 штук.

В рамках тарифов "LOVE UA Комфорт" и "LOVE UA Комфорт Домашний" текстовые оповещения по Украине стоят 1 грн/шт. А в некоторых предложениях SMS вообще не предусмотрены: тарифные планы "LOVE UA Свет" и "LOVE UA Сила" не содержат включенного количества сообщений.

Если возникла потребность увеличить объем услуги, можно активировать Суперсилу "SMS-безлим", которая предусматривает неограниченное количество отправлений на все мобильные номера по Украине.

Цены в Vodafone

Расходы зависят от наличия объема сообщений в подключенном тарифе. Например, пакеты контракта дают абонентам определенное количество SMS в месяц. Речь идет о:

Red Start;

Red Pro;

Red Unlim;

Red Unlim Plus;

Red Unlim Max;

ULTRA;

ULTRA VIP.

Пользователи этих тарифных планов могут платить за SMS по Украине (на все мобильные сети) 0,50 грн/шт., когда закончится месячное наполнение. А клиенты подписки не имеют возможности отправлять сообщения в пределах пакета услуг, поэтому для них стоимость составляет 3 грн/10 шт. (20 пакетов в день), далее — 1 грн/шт.

Все клиенты Vodafone должны платить 6 грн за каждое текстовое уведомление, отправленное за границу.

Цены в lifecell

Встроенное количество SMS имеют абоненты тарифов "Смарт Семья". После исчерпания всех объемов разрешается оплатить услуги на день. Тогда стоимость за дополнительные сообщения (плюс гигабайты и минуты на разговоры) будет составлять:

Смарт Семья S — 20 грн/50 шт;

Смарт Семья M — 25 грн/100 шт;

Смарт Семья L — 30 грн/150 шт.

Отдельно мобильный оператор предлагает наборы SMS на неделю или месяц. В частности можно заказать 60 сообщений на 7 дней за 25 грн, 50 оповещений на 4 недели за 30 грн, 200 SMS в месяц за 75 грн и 1000 SMS в месяц за 250 грн.

Напомним, мобильные операторы предлагают тарифные планы на разных кошелек. Если абоненты нуждаются в большом количестве минут на разговоры, но не хотят переплачивать за другие сервисы, то могут активировать пакет услуг "LOVE UA Свет Контракт" от Киевстара за 250 грн/мес.

Также мы писали, что корпоративные клиенты Киевстара могут подключить один из доступных тарифов и сохранить 50% на оплате благодаря специальному предложению "Бизнес-старт". Но нужно успеть до 26 марта, иначе возможность экономии будет потеряна.