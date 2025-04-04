Київстар запропонував новий дешевий тариф — що доступно всього за 50 грн на місяць

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор запровадив новий тарифний план для абонентів. Клієнти Київстару з 1 квітня можуть підключити пропозицію "Нагода" та користуватися трафіком на швидкості до 100 Мбіт/с.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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За послугу потрібно платити всього 50 грн щомісяця протягом перших шести місяців обслуговування. Далі вартість становитиме 100 грн/міс. Зате клієнти матимуть бюджетний швидкісний Інтернет.

"Додатково ви можете отримати 3 місяці ознайомчого доступу до гігабітної швидкості, тобто до 1 Гбіт/с. Пропозиція діє для нових користувачів Домашнього Інтернету в усіх містах, де є відповідне покриття", — зауважила пресслужба Київстару.

Важливе уточнення: тарифний план доступний абонентам, які за останні 6 місяців не мали активного особового рахунку Домашнього Інтернету за своєю адресою.

Акційна пропозиція від Київстару

Також із 1 квітня до 30 червня 2025 року діятиме перший період акції "Гігабітний бонус". З нею можна користуватися швидкістю до 1 Гбіт/с замість стандартних 100 Мбіт/с без додаткової плати.

Участь доступна українцям, які:

не підключали за номером чи особовим рахунком додатковий пакет "Гігабіт";

раніше не користувалися пакетом "Спробуй Гігабіт";

мають за адресою гігабітну швидкість Домашнього Інтернету від Київстару.

Для активації послуги новим абонентам необхідно обрати тариф "Удача" або "Все разом Перевага", які включають мобільний зв'язок, Київстар ТБ та Домашній Інтернет. Після підключення клієнти отримають річний ознайомчий доступ до гігабітного трафіку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар оновить умови деяких тарифних планів з 8 квітня 2025 року. Зміни торкнуться хвилин для дзвінків за кордон у пакетах послуг передплати та умов денного пакета. Варто звернути увагу на тарифи "Максимальний Безлім 2019", "ТВІЙ Максимум 2023", "LOVE UA База" і "LOVE UA Світло 2023".

Також ми писали, що популярні мобільні оператори України хочуть переписати вартість тарифів у квітні. Зокрема подорожчають послуги Vodafone для корпоративних клієнтів, а lifecell вже підняла вартість лінійки "Смарт Сім’я" на 75-100 грн.