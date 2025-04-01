В Київстарі змінять умови тарифів — до чого готуватися з 8 квітня

Магазин Київстару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор вирішив оновити умови деяких тарифних планів у квітні 2025 року. Зміни торкнуться хвилин для дзвінків за кордон у пакетах послуг передплати від Київстару. Вартість сервісів для абонентів залишиться на поточному рівні.

Про це повідомила пресслужба Київстару на офіційному сайті.

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Оновлення умов обслуговування наберуть чинності 8 квітня. Вони поширяться на денний пакет послуг, доступний після пропущення основної оплати тарифу, а також на перелік країн, куди можна телефонувати з використанням базового наповнення.

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В тарифі розширять список держав, на номери яких діятимуть хвилини. Абоненти зможуть телефонувати, як і раніше, на мобільні мережі України, Польщі та Італії. Плюс дія хвилин пошириться на номери Бельгії, Індії, Іспанії, Канади, Молдови, Німеччини, Норвегії, Румунії, США, Чехії та Швеції.

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Перелік країн аналогічний, але для дзвінків на номери Ізраїлю, Китаю та Узбекистану діятимуть стандартні міжнародні тарифи.

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В цих тарифних планах Київстар оновить умови денного пакету. Плата знімається, якщо абонент пропустив основний платіж за місячне наповнення. Тоді він отримає безлімітний доступ до Інтернету без обмеження швидкості та необмежену кількість дзвінків у мережі Київстар до кінця доби.

"Якщо ваш тариф діє у країнах, де доступна послуга Роумінг як вдома, у денному пакеті ви отримаєте безлімітні дзвінки на Київстар та усі вхідні, а безлім інтернет працюватиме на швидкості до 0,8 Мбіт/с. Вартість денного пакету становитиме 30 грн/день", — зауважила пресслужба мобільного оператора.

Українці можуть підключити інші послуги для вигіднішого використання хвилин. Наприклад, сервіс "50 хвилин" дозволить отримати додатковий обсяг, аби телефонувати на номери Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю, Румунії, Індії та Словаччини.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі мобільні оператори перепишуть вартість тарифних планів у квітні 2025 року. Наприклад, у Vodafone подорожчали пакети послуг для корпоративних клієнтів, а Київстар зменшив знижку для нових клієнтів бізнес-лінійки.

Також ми писали, що Київстар викупив 97% акцій Uklon у березні. Угода обійшлася мобільному оператору в 155,2 млн доларів. Обидві компанії продовжать працювати окремо без вагомих змін для користувачів послуг.