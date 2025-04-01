В Киевстаре изменят условия тарифов — к чему готовиться с 8 апреля

Магазин Киевстара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор решил обновить условия некоторых тарифных планов в апреле 2025 года. Изменения коснутся минут для звонков за границу в пакетах услуг подписки от Киевстара. Стоимость сервисов для абонентов останется на текущем уровне.

Об этом сообщила пресс-служба Киевстара на официальном сайте.

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Обновления условий обслуживания вступят в силу 8 апреля. Они распространятся на дневной пакет услуг, доступный после пропуска основной оплаты тарифа, а также на перечень стран, куда можно звонить с использованием базового наполнения.

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В тарифе расширят список государств, на номера которых будут действовать минуты. Абоненты смогут звонить, как и раньше, на мобильные сети Украины, Польши и Италии. Плюс действие минут распространится на номера Бельгии, Индии, Испании, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Румынии, США, Чехии и Швеции.

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Перечень стран аналогичный, но для звонков на номера Израиля, Китая и Узбекистана будут действовать стандартные международные тарифы.

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В этих тарифных планах Киевстар обновит условия дневного пакета. Плата снимается, если абонент пропустил основной платеж за месячное наполнение. Тогда он получит безлимитный доступ к Интернету без ограничения скорости и неограниченное количество звонков в сети Киевстар до конца суток.

"Если ваш тариф действует в странах, где доступна услуга Роуминг как дома, в дневном пакете вы получите безлимитные звонки на Киевстар и все входящие, а безлим интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с. Стоимость дневного пакета составит 30 грн/день", — отметила пресс-служба мобильного оператора.

Украинцы могут подключить другие услуги для более выгодного использования минут. Например, сервис "50 минут" позволит получить дополнительный объем, чтобы звонить на номера Польши, Италии, Германии, Чехии, Узбекистана, Израиля, США, Канады, Китая, Румынии, Индии и Словакии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые мобильные операторы перепишут стоимость тарифных планов в апреле 2025 года. Например, у Vodafone подорожали пакеты услуг для корпоративных клиентов, а Киевстар уменьшил скидку для новых клиентов бизнес-линейки.

Также мы писали, что Киевстар выкупил 97% акций Uklon в марте. Сделка обошлась мобильному оператору в 155,2 млн долларов. Обе компании продолжат работать отдельно без весомых изменений для пользователей услуг.