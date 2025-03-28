Тарифи від Київстару, Vodafone та lifecell — що буде з цінами на мобільний зв'язок у квітні

Дівчина з телефоном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці можуть обирати тарифні плани від трьох популярних мобільних операторів — Київстару, Vodafone та lifecell. Компанії регулярно оновлюють умови обслуговування, змінюють вартість пакетів послуг, збільшують наповнення тарифів тощо. Постає питання, що зміниться для абонентів у квітні та кому доведеться більше платити за мобільний зв'язок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами від Київстару, Vodafone та lifecell у квітні 2025 року.

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Тарифи від Київстару

Клієнти компанії платитимуть за зв'язок від 140 до 600 грн на місяць. Станом на кінець березня цінових змін не передбачається, але ситуація може несподівано змінитися. Також користувачі кількох пакетів послуг можуть знизити місячну вартість на 20% або 50%, якщо виконають умови акційної пропозиції.

Аби отримати знижку у квітні, необхідно придбати смартфон із покриттям мережі 4G в будь-якому магазині Київстару чи онлайн. Далі треба активувати тарифний план "LOVE UA Світло" або "LOVE UA Сила". Після цього почне діяти знижена ціна:

240 грн/міс. за "LOVE UA Світло" замість 300 грн (-20%);

175 грн/міс. за "LOVE UA Сила" замість 350 грн (-50%).

Акція триватиме протягом шести місяців, а потім повернеться стандартний розмір оплати. Що стосується бізнес-клієнтів, то для нових користувачів запровадили знижку 35% на тарифи "Бізнес UA. Оптимум", "Бізнес UA. Лайт" і "Бізнес UA. Максимум". У квітні вони коштуватимуть 390, 195 і 650 грн на місяць відповідно:

Тарифи для нових бізнес-клієнтів Київстару. Фото: скриншот

Тарифи від Vodafone

Абоненти передплати витрачатимуть на мобільний зв'язок від 270 до 450 грн щомісяця, а контракту — від 240 до 1 500 грн. Оператор запланував чергове підвищення цін із 1 квітня, але для бізнес-клієнтів. Вартість зміниться для лінійки тарифів Business, вони подорожчають на 45-80 грн. Водночас наповнення також збільшиться.

Вартість становитиме:

Business Pro — 270 грн замість 225 грн;

Business Unlim — 360 грн замість 300 грн;

Business Unlim Plus — 450 грн замість 380 грн;

Business Ultra L — 600 грн замість 525 грн;

Business Ultra XL — 850 грн замість 770 грн.

"У тарифі Business Pro збільшено кількість гігабайтів і хвилин для дзвінків по Україні. У тарифах Unlim, Unlim Plus, Ultra L, Ultra XL збільшено кількість хвилин для дзвінків по Україні. У тарифах Red Business S та Red Business M збільшено кількість гігабайтів і хвилин", — розповіли на сайті Vodafone.

Очевидно, зміниться сума за пакет послуг у межах "Року без абонплат". Українцям доведеться сплачувати 2 970 грн за Business Pro, 3 960 грн — за Unlim, 4 950 грн — за Unlim Plus, 6 600 грн — за Ultra L, 9 350 грн — за Ultra XL.

Тарифи від lifecell

Компанія підняла вартість лінійки "Смарт Сім’я" на 75-100 грн. У квітні користувачі пакетів послуг витрачатимуть на мобільний зв'язок такі суми:

Смарт Сім’я S — 450 грн замість 375 грн;

Смарт Сім’я M — 500 грн замість 425 грн;

Смарт Сім’я L — 600 грн замість 500 грн.

Ціни на тарифні плани "Максі" та "Мега" не зміняться, але в українців буде можливість зекономити завдяки "Тарифній підписці". Послуга дозволяє заплатити за 6 або 12 місяців наперед, завдяки чому витрати зменшаться на 10-15% порівняно зі щомісячною оплатою.

Ще одна хороша новина — для всіх абонентів, які перенести мобільний номер у мережу lifecell, заморозили вартість деяких тарифів до кінця 2025 року. Акція "сТОП-ціна" забезпечила незмінними умовами обслуговування користувачів пакету послуг "Вільний Лайф" (180 грн/4 тижні) та "Потужний" (100 грн/4 тижні).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, власникам бюджетних телефонів не потрібно багато мобільного трафіку. Функціонал кнопкових гаджетів зосереджений на розмовах з іншими абонентами, тож українцям варто зупинити вибір на тарифному плані з великою кількістю хвилин.

Також ми писали, який мобільний оператор пропонує найдешевший пакет послуг. Red Start від Vodafone коштує всього 240 грн на місяць або 200 грн протягом першого року користування.