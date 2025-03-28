Тарифы от Киевстара, Vodafone и lifecell — что будет с ценами на мобильную связь в апреле

Девушка с телефоном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы могут выбирать тарифные планы от трех популярных мобильных операторов — Киевстара, Vodafone и lifecell. Компании регулярно обновляют условия обслуживания, меняют стоимость пакетов услуг, увеличивают наполнение тарифов и тому подобное. Возникает вопрос, что изменится для абонентов в апреле и кому придется больше платить за мобильную связь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с тарифами от Киевстара, Vodafone и lifecell в апреле 2025 года.

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Тарифы от Киевстара

Клиенты компании будут платить за связь от 140 до 600 грн в месяц. По состоянию на конец марта ценовых изменений не предвидится, но ситуация может неожиданно измениться. Также пользователи нескольких пакетов услуг могут снизить месячную стоимость на 20% или 50%, если выполнят условия акционного предложения.

Чтобы получить скидку в апреле, необходимо приобрести смартфон с покрытием сети 4G в любом магазине Киевстара или онлайн. Далее надо активировать тарифный план "LOVE UA Свет" или "LOVE UA Сила". После этого начнет действовать сниженная цена:

240 грн/мес. за "LOVE UA Свет" вместо 300 грн (-20%);

175 грн/мес. за "LOVE UA Сила" вместо 350 грн (-50%).

Акция продлится в течение шести месяцев, а затем вернется стандартный размер оплаты. Что касается бизнес-клиентов, то для новых пользователей ввели скидку 35% на тарифы "Бизнес UA. Оптимум", "Бизнес UA. Лайт" и "Бизнес UA. Максимум". В апреле они будут стоить 390, 195 и 650 грн в месяц соответственно:

Тарифы для новых бизнес-клиентов Киевстара. Фото: скриншот

Тарифы от Vodafone

Абоненты подписки будут тратить на мобильную связь от 270 до 450 грн ежемесячно, а контракта — от 240 до 1 500 грн. Оператор запланировал очередное повышение цен с 1 апреля, но для бизнес-клиентов. Стоимость изменится для линейки тарифов Business, они подорожают на 45-80 грн. При этом наполнение также увеличится.

Стоимость будет составлять:

Business Pro — 270 грн вместо 225 грн;

Business Unlim — 360 грн вместо 300 грн;

Business Unlim Plus — 450 грн вместо 380 грн;

Business Ultra L — 600 грн вместо 525 грн;

Business Ultra XL — 850 грн вместо 770 грн.

"В тарифе Business Pro увеличено количество гигабайтов и минут для звонков по Украине. В тарифах Unlim, Unlim Plus, Ultra L, Ultra XL увеличено количество минут для звонков по Украине. В тарифах Red Business S и Red Business M увеличено количество гигабайтов и минут", — рассказали на сайте Vodafone.

Очевидно, изменится сумма за пакет услуг в рамках "Года без абонплат". Украинцам придется платить 2 970 грн за Business Pro, 3 960 грн — за Unlim, 4 950 грн — за Unlim Plus, 6 600 грн — за Ultra L, 9 350 грн — за Ultra XL.

Тарифы от lifecell

Компания подняла стоимость линейки "Смарт Семья" на 75-100 грн. В апреле пользователи пакетов услуг будут тратить на мобильную связь такие суммы:

Смарт Семья S — 450 грн вместо 375 грн;

Смарт Семья M — 500 грн вместо 425 грн;

Смарт Семья L — 600 грн вместо 500 грн.

Цены на тарифные планы "Макси" и "Мега" не изменятся, но в украинцев будет возможность сэкономить благодаря "Тарифной подписке". Услуга позволяет заплатить за 6 или 12 месяцев вперед, благодаря чему расходы уменьшатся на 10-15% по сравнению с ежемесячной оплатой.

Еще одна хорошая новость — для всех абонентов, которые перенести мобильный номер в сеть lifecell, заморозили стоимость некоторых тарифов до конца 2025 года. Акция "сТОП-цена" обеспечила неизменными условиями обслуживания пользователей пакета услуг "Свободный Лайф" (180 грн/4 недели) и "Потужний" (100 грн/4 недели).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, владельцам бюджетных телефонов не нужно много мобильного трафика. Функционал кнопочных гаджетов сосредоточен на разговорах с другими абонентами, поэтому украинцам стоит остановить выбор на тарифном плане с большим количеством минут.

Также мы писали, какой мобильный оператор предлагает самый дешевый пакет услуг. Red Start от Vodafone стоит всего 240 грн в месяц или 200 грн в течение первого года пользования.