Тарифи lifecell подорожчають на 75-100 грн — хто і коли платитиме більше

Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Популярний мобільний оператор lifecell вирішив підняти вартість тарифів для абонентів. З 19 березня пакети послуг "Смарт Сім’я" коштуватимуть на 75-100 грн більше. Але до подорожчання можна активувати "Тарифну підписку" і заплатити наперед, зекономивши кошти.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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Яка нова вартість тарифів lifecell

Зміни торкнуться трьох тарифних планів, якими користуються члени однієї родини. З 19 березня подорожчають такі пакети послуг від мобільного оператора:

Смарт Сім’я S — 450 грн на місяць замість 375 грн;

Смарт Сім’я M — 500 грн на місяць замість 425 грн;

Смарт Сім’я L — 600 грн на місяць замість 500 грн.

Існує можливість зекономити завдяки акції "Тарифна підписка". Вона дозволяє заплатити за користування тарифами наперед — на 6 чи 12 місяців. Хороша новина в тому, що вартість знижується, оскільки активується знижки 10-15%.

Необхідно встигнути до 18 березня, інакше доведеться витрачати більше коштів на мобільний зв'язок. Замовлення відбувається за номером *490#.

Найдешевший тариф від lifecell

Компанія архівувала більшість пакетів послуг, але запровадила нові тарифні плани для абонентів. Найдешевшим є тариф "Максі" за 300 грн. Він включає такі обсяги:

20 + 20 ГБ трафіку (доповнення за своєчасну оплату);

750 + 750 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell);

безліміт у мережі;

безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

В окремих випадках можна зменшити вартість пакету послуг. Якщо перенести номер у мережу lifecell, то ціна становитиме 190 грн на місяць. А для персоніфікованих клієнтів тарифний план коштує 250 грн.

Нагадаємо, абоненти lifecell можуть підключити акцію "сТОП-ціна бізнес" і до кінця 2026 року сплачувати за тарифний план "Бізнес Плюс 149" 100 грн на місяць замість 149 грн. Клієнти отримають безлім на номери lifecell і необмежений мобільний трафік.

Також ми писали, що Київстар запропонував клієнтам один день безлімітного доступу в Інтернет всього за 1 грн. Акція "Щасливий день" діятиме раз на сім днів. Майже безплатний мобільний трафік можна отримати до 15 травня 2025 року.