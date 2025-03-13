Тарифы lifecell подорожают на 75-100 грн — кто и когда будет платить больше

Девушка с телефоном. Фото: Unsplash

Популярный мобильный оператор lifecell решил поднять стоимость тарифов для абонентов. С 19 марта пакеты услуг "Смарт Семья" будут стоить на 75-100 грн больше. Но до подорожания можно активировать "Тарифную подписку" и заплатить наперед, сэкономив деньги.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Новая стоимость тарифов lifecell

Изменения коснутся трех тарифных планов, которыми пользуются члены одной семьи. С 19 марта подорожают такие пакеты услуг от мобильного оператора:

Смарт Семья S — 450 грн в месяц вместо 375 грн;

Смарт Семья M — 500 грн в месяц вместо 425 грн;

Смарт Семья L — 600 грн в месяц вместо 500 грн.

Существует возможность сэкономить благодаря акции "Тарифная подписка". Она позволяет заплатить за пользование тарифами заранее — на 6 или 12 месяцев. Хорошая новость в том, что стоимость снижается, поскольку активируется скидки 10-15%.

Необходимо успеть до 18 марта, иначе придется тратить больше денег на мобильную связь. Заказ происходит по номеру *490#.

Самый дешевый тариф от lifecell

Компания архивировала большинство пакетов услуг, но ввела новые тарифные планы для абонентов. Самым дешевым является тариф "Макси" за 300 грн. Он включает такие объемы:

20 + 20 ГБ трафика (дополнение за своевременную оплату);

750 + 750 минут на все номера по Украине (кроме lifecell);

безлимит в сети;

безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие).

В отдельных случаях можно уменьшить стоимость пакета услуг. Если перенести номер в сеть lifecell, то цена составит 190 грн в месяц. А для персонифицированных клиентов тарифный план стоит 250 грн.

Напомним, абоненты lifecell могут подключить акцию "сТОП-цена бизнес" и до конца 2026 года платить за тарифный план "Бизнес Плюс 149" 100 грн в месяц вместо 149 грн. Клиенты получат безлим на номера lifecell и неограниченный мобильный трафик.

Также мы писали, что Киевстар предложил клиентам один день безлимитного доступа в Интернет всего за 1 грн. Акция "Счастливый день" будет действовать раз в семь дней. Почти бесплатный мобильный трафик можно получить до 15 мая 2025 года.