Киевстар предложил новый дешевый тариф — что доступно всего за 50 грн

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор ввел новый тарифный план для абонентов. Клиенты Киевстара с 1 апреля могут подключить предложение "Нагода" и пользоваться трафиком на скорости до 100 Мбит/с.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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За услугу нужно платить всего 50 грн ежемесячно в течение первых шести месяцев обслуживания. Далее стоимость будет составлять 100 грн/мес. Зато клиенты будут иметь бюджетный скоростной Интернет.

"Дополнительно вы можете получить 3 месяца ознакомительного доступа к гигабитной скорости, то есть до 1 Гбит/с. Предложение действует для новых пользователей Домашнего Интернета во всех городах, где есть соответствующее покрытие", — отметила пресс-служба Киевстара.

Важное уточнение: тарифный план доступен абонентам, которые за последние 6 месяцев не имели активного лицевого счета Домашнего Интернета по своему адресу.

Акционное предложение от Киевстара

Также с 1 апреля до 30 июня 2025 года будет действовать первый период акции "Гигабитный бонус". С ней можно пользоваться скоростью до 1 Гбит/с вместо стандартных 100 Мбит/с без дополнительной платы.

Участие доступно украинцам, которые:

не подключали по номеру или лицевому счету дополнительный пакет "Гигабит";

ранее не пользовались пакетом "Попробуй Гигабит";

имеют по адресу гигабитную скорость Домашнего Интернета от Киевстара.

Для активации услуги новым абонентам необходимо выбрать тариф "Удача" или "Все вместе Перевага", которые включают мобильную связь, Киевстар ТВ и Домашний Интернет. После подключения клиенты получат годовой ознакомительный доступ к гигабитному трафику.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар обновит условия некоторых тарифных планов с 8 апреля 2025 года. Изменения коснутся минут для звонков за границу в пакетах услуг подписки и условий дневного пакета. Стоит обратить внимание на тарифы "Максимальный Безлим 2019", "ТВОЙ Максимум 2023", "LOVE UA База" и "LOVE UA Свет 2023".

Также мы писали, что популярные мобильные операторы Украины хотят переписать стоимость тарифов в апреле. В частности подорожают услуги Vodafone для корпоративных клиентов, а lifecell уже подняла стоимость линейки "Смарт Семья" на 75-100 грн.