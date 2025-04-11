Київстар закриє дешевий тариф — без чого залишаться абоненти та які альтернативи

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про закриття бюджетного тарифного плану. Він стане недоступним для нових підключень, але залишиться активним для користувачів послуг Київстару, які встигнуть замовити обслуговування до 18 квітня 2025 року.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Нововведення торкнеться одного з найдешевших пакетів послуг під назвою "LOVE UA Комфорт". Абоненти сплачують за місяць всього 140 грн, що робить пропозицію дуже вигідною. Плюс тарифний план призначений для окремих категорій українців — пенсіонерів від 60 років та осіб з інвалідністю.

Пакет стане недоступним для нових підключень, переходу або зміни з 18 квітня 2025 року. До того часу зацікавлені користувачі мають змогу замовити активацію та економити на мобільному зв’язку. Адже для поточних абонентів "LOVE UA Комфорт" нічого не зміниться, вони надалі оплачуватимуть 140 грн щомісяця.

За такі гроші надається:

6 ГБ трафіку;

безлім у мережі Київстару;

60 SMS;

60 хвилин на розмови по Україні;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, колекцію фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video).

Плюс передбачена Суперсила на вибір. Можна додатково отримати 100 хвилин на розмови (номери України, Польщі, Італії, Іспанії, Молдови, Румунії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю та Індії), 5 ГБ трафіку або відсутність тарифікації при користуванні додатками (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

Бюджетні тарифи Київстару. Фото: скриншот

"Крім того, абоненти Київстар можуть підключити LOVE UA Комфорт Домашній, який ми створили спеціально для абонентів старшого віку, а також для людей з інвалідністю", — йдеться на сайті мобільного оператора.

Дійсно, закритий тариф можна замінити схожим, але дорожчим. Пакет для контрактних клієнтів "LOVE UA Комфорт Домашній" коштує 200 грн/міс., він також призначений для осіб з інвалідністю та пенсіонерів. У пакет входить 7 ГБ трафіку, Інтернет у роумінгу (4,9 ГБ), безлім у мережі, 75 хвилин на розмови по Україні, 75 SMS.

Водночас на вибір дається дві Суперсили, а їх перелік ширший:

дротовий інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с;

100 хвилин на інші мережі та за кордон;

5 ГБ у роумінгу;

5 ГБ мобільного трафіку по Україні;

відсутність тарифікації в додатках.

Новим клієнтам Київстару, які входять у визначені категорії користувачів, доведеться після 18 квітня платити за тариф на 60 грн більше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Vodafone та lifecell також забезпечують абонентів дешевими тарифними планами. Українці можуть підключити Red Start від Vodafone за 240 грн на місяць. А бюджетний пакет послуг від lifecell коштує 300 грн, хоча ціну можна зменшити.

Також ми писали, що 8 квітня Київстар оновив умови деяких популярних тарифів. Тепер у пакетах послуг розширено список країн для дзвінків за кордон без зміни вартості. Плюс оператор змінив денний пакет, який забезпечує безлімітним Інтернетом і дзвінками в мережі.