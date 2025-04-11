Киевстар закроет дешевый тариф — без чего останутся абоненты и какие альтернативы

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов о закрытии бюджетного тарифного плана. Он станет недоступным для новых подключений, но останется активным для пользователей услуг Киевстара, которые успеют заказать обслуживание до 18 апреля 2025 года.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Нововведение коснется одного из самых дешевых пакетов услуг под названием "LOVE UA Комфорт". Абоненты платят в месяц всего 140 грн, что делает предложение очень выгодным. Плюс тарифный план предназначен для отдельных категорий украинцев — пенсионеров от 60 лет и лиц с инвалидностью.

Пакет станет недоступным для новых подключений, перехода или изменения с 18 апреля 2025 года. К тому времени заинтересованные пользователи могут заказать активацию и экономить на мобильной связи. Ведь для текущих абонентов "LOVE UA Комфорт" ничего не изменится, они в дальнейшем будут оплачивать 140 грн ежемесячно.

За такие деньги предоставляется:

6 ГБ трафика;

безлим в сети Киевстара;

60 SMS;

60 минут на разговоры по Украине;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video).

Плюс предусмотрена Суперсила на выбор. Можно дополнительно получить 100 минут на разговоры (номера Украины, Польши, Италии, Испании, Молдовы, Румынии, Германии, Чехии, Узбекистана, Израиля, США, Канады, Китая и Индии), 5 ГБ трафика или отсутствие тарификации при использовании приложений (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

Бюджетные тарифы Киевстара. Фото: скриншот

"Кроме того, абоненты Киевстар могут подключить LOVE UA Комфорт Домашний, который мы создали специально для абонентов старшего возраста, а также для людей с инвалидностью", — говорится на сайте мобильного оператора.

Действительно, закрытый тариф можно заменить похожим, но более дорогим. Пакет для контрактных клиентов "LOVE UA Комфорт Домашний" стоит 200 грн/мес., он также предназначен для лиц с инвалидностью и пенсионеров. В пакет входит 7 ГБ трафика, Интернет в роуминге (4,9 ГБ), безлим в сети, 75 минут на разговоры по Украине, 75 SMS.

Однако на выбор дается две Суперсилы, а их перечень более широкий:

проводной интернет со скоростью до 100 Мбит/с;

100 минут на другие сети и за границу;

5 ГБ в роуминге;

5 ГБ мобильного трафика по Украине;

отсутствие тарификации в приложениях.

Новым клиентам Киевстара, которые входят в определенные категории пользователей, придется после 18 апреля платить за тариф на 60 грн больше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Vodafone и lifecell также обеспечивают абонентов дешевыми тарифными планами. Украинцы могут подключить Red Start от Vodafone за 240 грн в месяц. А бюджетный пакет услуг от lifecell стоит 300 грн, хотя цену можно уменьшить.

Также мы писали, что 8 апреля Киевстар обновил условия некоторых популярных тарифов. Теперь в пакетах услуг расширен список стран для звонков за границу без изменения стоимости. Плюс оператор изменил дневной пакет, который обеспечивает безлимитным Интернетом и звонками в сети.