Найдешевші тарифи Київстару, Vodafone і lifecell — що під'єднати у квітні 2025 року

Жінка говорить телефоном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярні оператори мобільного зв’язку пропонують українцям тарифні плани на різний гаманець. Очевидно, чим дорожче коштує пакет послуг, тим більше наповнення. Водночас навіть найдешевші тарифи Київстару, Vodafone і lifecell можуть похвалитися достатнім обсягом сервісів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що входить у дешеві тарифи мобільних операторів України.

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Тариф від Київстару

Серед пакетів, доступних для нових підключень, найдешевшим є "LOVE UA Комфорт". Він коштує всього 140 грн на місяць, але діє для обмежених категорій громадян. Йдеться про осіб з інвалідністю і пенсіонерів від 60 років. За свої гроші абоненти отримають:

6 ГБ трафіку;

безлім у мережі Київстару;

60 SMS;

60 хвилин на розмови по Україні;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, колекцію фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video).

Також у тарифі передбачена Суперсила на вибір. Це додаткова послуга, за яку не потрібно доплачувати. Клієнти можуть обрати 100 хвилин на розмови (номери України, Польщі, Італії, Іспанії, Молдови, Румунії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю та Індії), 5 ГБ трафіку або відсутність тарифікації при користуванні додатками (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

Тариф від Vodafone

Мобільний оператор пропонує українцям тарифний план Red Start за 240 грн на місяць. Суму можна зменшити за умови перенесення номера в мережу Vodafone, тоді вартість становитиме 200 грн/міс. Стільки коштують 20 ГБ трафіку, безлім у мережі, 200 хвилин на дзвінки по Україні та 200 SMS.

Додатково в пакеті передбачена послуга Online PASS — безлімітний мобільний трафік на максимальній швидкості на меседжинг (текст і картинки) у Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Google Classroom, Coursera, Duolingo тощо. Умови активуються за вчасної оплати тарифу на місяць.

Тариф від lifecell

Найдешевший актуальний тарифний план (не архівний) має назву "Максі". Він коштує 300 грн/міс., але передбачає зниження вартості за певних умов. Наприклад, якщо персоніфікувати номер, то доведеться платити 250 грн щомісяця. А перенесення номера за допомогою MNP зменшить ціну до 190 грн/міс.

За такі гроші абоненти мобільного оператора отримають:

20 ГБ трафіку (або безліміт після перенесення номера і своєчасної оплати);

безлім у мережі lifecell;

750 хвилин на розмови по Україні (плюс ще 750 хвилин за вчасну оплату);

безлімітний Інтернет при використанні застосунків (Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube);

безплатну роздачу трафіку через пристрої;

знижку 10% для студентів lifecell Campus.

Українці можуть зменшити вартість завдяки послузі "Тарифна підписка". Якщо замовити пакет на шість місяців наперед, то вигода становитиме 10%. Оплата одного року користування знизить ціну на 15%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Vodafone запустив лінійку тарифів для бізнес-клієнтів у квітні 2025 року. В пакет послуг Business Connect входить 2 500 хвилин на розмови, 50 ГБ трафіку і 100 SMS. Можна користуватися в роумінгу, а вартість протягом першого року становить лише 220 грн.

Також ми писали, що Київстар запровадив для абонентів пропозицію "Нагода", яка дозволяє користуватися домашнім Інтернетом на швидкості 100 Мбіт/с. Вартість послуги становить 50 грн, за які українці отримають швидкісний доступ до мережі.