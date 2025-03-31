Найкращий мобільний тариф для пенсіонерів у квітні — що пропонують оператори

Жінка розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На сьогодні українські оператори мобільного зв’язку пропонують широкий вибір тарифних планів, що враховують різні потреби абонентів. Для пенсіонерів найбільш актуальними залишаються пропозиції з вигідною абонплатою та збалансованими умовами.

Про те, який тариф обрати пенсіонеру у квітні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Який тариф обрати у квітні

Деякі мобільні оператори пропонують додаткові знижки абонентам, які персоніфікують свій номер або здійснять його перенесення від іншого мобільного провайдера. Наприклад, тариф "Максі" від lifecell обійдеться пенсіонеру, який перейде від іншого оператора, всього у 190 грн на місяць. За цю суму абонент отримає:

Безлімітні дзвінки на номери lifecell. Дзвінки: 750 хвилин + додаткові 750 хвилин на всі українські номери (крім lifecell) при вчасному поповненні рахунку. Інтернет: 25 ГБ або повний безліміт (за умови своєчасної оплати в межах акції "Мега безліміт"). Безлімітний трафік для популярних додатків: YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, Spotify та інших. Можливість роздачі інтернету на інші пристрої без додаткової плати.

Наразі цей тарифний план найвигідніший для абонентів, але така ціна буде доступна пенсіонеру, якщо він перенесе свій номер від іншого оператора. Стандартна місячна абонплата становить 300 гривень, а абоненти, які пройдуть процедуру ідентифікації номера, платитимуть 250 гривень.

Раніше ми писали, що Vodafone з 1 квітня 2025 року оновить тарифи для бізнес-клієнтів. Обсяги послуг зростуть, але й вартість підніметься на 45-80 грн.

Також ми розповідали, що українці можуть обирати між тарифами Київстар, Vodafone і lifecell, які регулярно змінюють умови. У квітні деяким абонентам доведеться платити більше за зв’язок.