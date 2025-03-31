Лучший мобильный тариф для пенсионеров в апреле — что предлагают операторы

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На сегодня украинские операторы мобильной связи предлагают широкий выбор тарифных планов, учитывающих различные потребности абонентов. Для пенсионеров наиболее актуальными остаются предложения с выгодной абонплатой и сбалансированными условиями.

О том, какой тариф выбрать пенсионеру в апреле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой тариф выбрать в апреле

Некоторые мобильные операторы предлагают дополнительные скидки абонентам, которые персонифицируют свой номер или осуществят его перенос от другого мобильного провайдера. Например, тариф "Макси" от lifecell обойдется пенсионеру, который перейдет от другого оператора, всего в 190 грн в месяц. За эту сумму абонент получит:

Безлимитные звонки на номера lifecell. Звонки: 750 минут + дополнительные 750 минут на все украинские номера (кроме lifecell) при своевременном пополнении счета. Интернет: 25 ГБ или полный безлимит (при условии своевременной оплаты в рамках акции "Мега безлимит"). Безлимитный трафик для популярных приложений: YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, Spotify и других. Возможность раздачи интернета на другие устройства без дополнительной платы.

Сейчас этот тарифный план самый выгодный для абонентов, но такая цена будет доступна пенсионеру, если он перенесет свой номер от другого оператора. Стандартная месячная абонплата составляет 300 гривен, а абоненты, которые пройдут процедуру идентификации номера, будут платить 250 гривен.

Ранее мы писали, что Vodafone с 1 апреля 2025 года обновит тарифы для бизнес-клиентов. Объемы услуг вырастут, но и стоимость поднимется на 45-80 грн.

Также мы рассказывали, что украинцы могут выбирать между тарифами Киевстар, Vodafone и lifecell, которые регулярно меняют условия. В апреле некоторым абонентам придется платить больше за связь.