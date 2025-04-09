Самые дешевые тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — что подключить в апреле 2025 года

Женщина говорит по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярные операторы мобильной связи предлагают украинцам тарифные планы на разный кошелек. Очевидно, чем дороже стоит пакет услуг, тем больше наполнение. При этом даже самые дешевые тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell могут похвастаться достаточным объемом сервисов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что входит в дешевые тарифы мобильных операторов Украины.

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Тариф от Киевстара

Среди пакетов, доступных для новых подключений, самым дешевым является "LOVE UA Комфорт". Он стоит всего 140 грн в месяц, но действует для ограниченных категорий граждан. Речь идет о лицах с инвалидностью и пенсионерах от 60 лет. За свои деньги абоненты получат:

6 ГБ трафика;

безлим в сети Киевстара;

60 SMS;

60 минут на разговоры по Украине;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, коллекцию фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video).

Также в тарифе предусмотрена Суперсила на выбор. Это дополнительная услуга, за которую не нужно доплачивать. Клиенты могут выбрать 100 минут на разговоры (номера Украины, Польши, Италии, Испании, Молдовы, Румынии, Германии, Чехии, Узбекистана, Израиля, США, Канады, Китая и Индии), 5 ГБ трафика или отсутствие тарификации при использовании приложений (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

Тариф от Vodafone

Мобильный оператор предлагает украинцам тарифный план Red Start за 240 грн в месяц. Сумму можно уменьшить при условии переноса номера в сеть Vodafone, тогда стоимость составит 200 грн/мес. Столько стоят 20 ГБ трафика, безлим в сети, 200 минут на звонки по Украине и 200 SMS.

Дополнительно в пакете предусмотрена услуга Online PASS — безлимитный мобильный трафик на максимальной скорости на меседжинг (текст и картинки) в Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Google Classroom, Coursera, Duolingo и др. Условия активируются при своевременной оплате тарифа на месяц.

Тариф от lifecell

Самый дешевый актуальный тарифный план (не архивный) носит название "Макси". Он стоит 300 грн/мес., но предусматривает снижение стоимости при определенных условиях. Например, если персонифицировать номер, то придется платить 250 грн ежемесячно. А перенос номера с помощью MNP уменьшит цену до 190 грн/мес.

За такие деньги абоненты мобильного оператора получат:

20 ГБ трафика (или безлимит после переноса номера и своевременной оплаты);

безлим в сети lifecell;

750 минут на разговоры по Украине (плюс еще 750 минут за своевременную оплату);

безлимитный Интернет при использовании приложений (Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube);

бесплатную раздачу трафика через устройства;

скидку 10% для студентов lifecell Campus.

Украинцы могут уменьшить стоимость благодаря услуге "Тарифная подписка". Если заказать пакет на шесть месяцев вперед, то выгода составит 10%. Оплата одного года пользования снизит цену на 15%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Vodafone запустил линейку тарифов для бизнес-клиентов в апреле 2025 года. В пакет услуг Business Connect входит 2 500 минут на разговоры, 50 ГБ трафика и 100 SMS. Можно пользоваться в роуминге, а стоимость в течение первого года составляет всего 220 грн.

Также мы писали, что Киевстар ввел для абонентов предложение "Нагода", которое позволяет пользоваться домашним Интернетом на скорости 100 Мбит/с. Стоимость услуги составляет 50 грн, за которые украинцы получат скоростной доступ к сети.