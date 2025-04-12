Vodafone снизил стоимость тарифов — кто получит скидку 25% на связь

Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор обеспечил некоторых клиентов выгодной акцией. Абоненты Vodafone могут платить за услуги связи на 25% меньше в течение одного года пользования, если успеют подключить тариф до 31 декабря 2025 года. Но скидка предусмотрена не для всех.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может воспользоваться акцией и сэкономить на мобильных тарифах Vodafone.

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Финансовую выгоду могут получить бизнес-абоненты, а именно юридические лица и физические лица-предприниматели, которые нуждаются в комфортных условиях обслуживания. Важно, чтобы клиенты ранее не пользовались корпоративной связью Vodafone.

После активации выбранного тарифного плана будет действовать скидка 25% на оплату пакета услуг в течение 12 следующих месяцев. Необходимо успеть заказать предложение до завершения календарного года (31.12.2025). Благодаря акции украинцы смогут целый год платить меньше за мобильную связь и Интернет, а именно:

Business Connect — 220 грн вместо 300 грн;

Business Connect+ — 450 грн вместо 600 грн;

Business Pro — 200 грн вместо 270 грн;

Business Unlim — 270 грн вместо 360 грн;

Business Unlim Plus — 340 грн вместо 450 грн;

Business Ultra L — 450 грн вместо 600 грн;

Business Ultra XL — 640 грн вместо 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн вместо 1 200 грн.

"Номера, переходящие с предоплаты на контрактную форму обслуживания в качестве нового корпоративного клиента, также могут получить скидку. Чтобы активировать тариф со скидкой в месяц подключения, нужно оплатить его стоимость. Скидка будет действовать в течение 12 месяцев", — говорится на официальном сайте Vodafone.

Корпоративные тарифы от Vodafone. Фото: скриншот

Самый дешевый тариф от Vodafone

Физические лица могут подключить один из бюджетных пакетов услуг от мобильного оператора. Из активных дешевых тарифов стоит выделить Red Start, который стоит всего 240 грн в месяц. Причем сумма уменьшится на 40 грн в случае переноса номера в сеть Vodafone с помощью MNP.

За такие деньги абоненты получают неплохие объемы услуг, в частности 20 ГБ трафика, безлим в сети, 200 минут на звонки по Украине и 200 SMS. Дополнительно в пакете предусмотрено предложение Online PASS — безлимитный мобильный трафик при использовании некоторых приложений. Условия активируются при своевременной оплате тарифного плана.

Напомним, украинские мобильные операторы предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек. Киевстар, Vodafone и lifecell обеспечивают клиентов бюджетными пакетами услуг, но их наполнение соответствующее. Не всем хватит имеющегося трафика и минут на разговоры.

Также мы писали, что Киевстар планирует закрыть дешевый тариф "LOVE UA Комфорт" для новых подключений с 18 апреля. Он предусмотрен для пенсионеров и лиц с инвалидностью, которые могут платить за мобильную связь всего 140 грн в месяц.