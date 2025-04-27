Мобільні тарифи у 2025 — для кого послуги обійдуться всього у 90 грн на місяць

Дівчина тримає мобільний телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мобільні оператори України регулярно переглядають свої тарифи, адаптуючи їх до сучасних реалій та потреб абонентів. Зазвичай пакет послуг на місяць може коштувати доволі дорого, а тому українці шукають способи заощадити на мобільному зв'язку.

Про те, який тариф обрати родині, щоб заощадити у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Який тариф найкраще підходить сім'ям

lifecell пропонує вигідний тариф "Смарт Сім'я S", який ідеально підходить для родин або невеликих груп друзів, що користуються послугами оператора. Тариф передбачає об'єднання до п'яти номерів (ініціатор + 4 учасники) у спільну групу, що дозволяє разом використовувати пакет послуг і суттєво економити. За 450 гривень на 4 тижні група отримує:

20 ГБ інтернету;

безлімітні дзвінки всередині lifecell;

500 SMS на українські мобільні номери;

500 хвилин на дзвінки по Україні на мобільні та міські номери.

Оплату пакета здійснює тільки ініціатор групи, а користуватися ним можуть усі учасники. Водночас є можливість встановлювати індивідуальні ліміти на використання послуг для кожного члена групи.

Якщо об'єднати максимальну кількість учасників — п'ять осіб, вартість послуг на одного користувача становитиме лише 90 гривень на 4 тижні, або приблизно 3,21 гривні на день.

Таким чином, тариф "Смарт Сім'я S" буде особливо вигідним для сімей з кількома користувачами lifecell, друзів, які хочуть заощаджувати, а також тих, хто не потребує багато інтернету, дзвінків та SMS. Налаштувати групу можна скориставшись кодом *250# або у застосунку "Мій lifecell".

Як отримати більше послуг за вигідною ціною

Якщо родина потребує більше інтернету та хвилин на розмови, абонентам доступні тарифи з кращим наповненням, але і вартість у них дещо більша:

"Смарт Сім'я M" — 500 гривень на 4 тижні (або 100 грн на місяць для кожного члена групи з п'яти осіб);

"Смарт Сім'я L" — 600 гривень на 4 тижні (120 грн на місяць для кожного члена групи з п'яти осіб).

Тож вибираючи тариф "Смарт Сім'я S" від lifecell, родини та невеликі групи друзів можуть суттєво скоротити витрати на мобільний зв'язок, не відмовляючись від базових послуг. А для тих, кому потрібно більше можливостей, оператор пропонує розширені варіанти, що також мають вигідні умови для спільного користування.

Раніше ми писали, що українці мають можливість заощаджувати на мобільному зв’язку, підключаючи вигідні тарифні пакети від Київстару, Vodafone або lifecell. Проте виникає запитання, чи реально зменшити витрати на послуги без переходу на найдешевші тарифи.

Також ми розповідали, що один із провідних мобільних операторів запровадив спеціальну акцію для частини своїх клієнтів. Зокрема, абоненти Vodafone можуть отримати знижку 25% на оплату послуг протягом 12 місяців, якщо під'єднаються до акційного тарифу до 31 грудня 2025 року.