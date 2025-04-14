lifecell оновлює тарифну сітку — які пакети зникнуть і що буде натомість

Магазин lifecell. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мобільні оператори регулярно оновлюють свої тарифні плани. Невдовзі lifecell припинить дію низки пропозицій, що викликало занепокоєння у деяких абонентів. Люди цікавляться, на який тариф їх переведуть та як зміняться умови.

Про те, від яких тарифів вирішили відмовитись в компанії "lifecell" та що це означає для абонентів, пояснили представники компанії.

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Які тарифи від lifecell перестануть діяти у квітні

Мобільний оператор lifecell повідомив про припинення дії ряду тарифів, серед яких і популярні пакети "Зроби сам" та "Хендмейд". Відповідні зміни набудуть чинності в період з 16 квітня до 20 травня 2025 року.

Про це повідомив представник компанії у відповідь на звернення абонента, який поцікавився, який тарифний план діятиме для користувачів після скасування чинного.

"lifecell, на який тариф переведуть абонентів тарифу Хенд Мейд (закривається з 16 квітня)? Напишіть прямо тут, моєму другу не прийшло смс про зміну тарифу. Буду радий, якщо напишете назву тарифу у коментах спільноти", — звернувся клієнт до lifecell.

Зміни у тарифах lifecell. Скриншот: Коментарі під публікацією lifecell

У відповідь представниця оператора пояснила, що користувачів буде переведено на інші тарифні пропозиції. Деталі нових умов кожен абонент отримає за допомогою текстового повідомлення — не пізніше ніж за сім днів до моменту зміни.

На питання про причини скасування чинних тарифів компанія пояснила, що це — планове оновлення тарифної сітки з метою адаптації до актуальних потреб користувачів.

Також у коментарях чимало абонентів висловили своє невдоволення, вказуючи на зростання вартості послуг без покращення якості зв’язку. У lifecell запевняють, що компанія продовжує активно вкладати кошти у розвиток мережі та готова розв'язувати технічні проблеми, які можуть виникнути в українців.

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