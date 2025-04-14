lifecell обновляет тарифную сетку — какие пакеты исчезнут и что будет взамен

Магазин lifecell. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мобильные операторы регулярно обновляют свои тарифные планы. Вскоре lifecell прекратит действие ряда предложений, что вызвало беспокойство у некоторых абонентов. Люди интересуются на какой тариф их переведут и как изменятся условия.

О том, от каких тарифов решили отказаться в компании "lifecell" и что это означает для абонентов, объяснили представители компании.

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Какие тарифы от lifecell перестанут действовать в апреле

Мобильный оператор lifecell сообщил о прекращении действия ряда тарифов, среди которых и популярные пакеты "Сделай сам" и "Хендмейд". Соответствующие изменения вступят в силу в период с 16 апреля до 20 мая 2025 года.

Об этом сообщил представитель компании в ответ на обращение абонента, который поинтересовался, какой тарифный план будет действовать для пользователей после отмены действующего.

"lifecell, на какой тариф переведут абонентов тарифа Хенд Мейд (закрывается с 16 апреля)? Напишите прямо здесь, моему другу не пришло смс о смене тарифа. Буду рад, если напишете название тарифа в комментах сообщества", — обратился клиент к lifecell.

Изменения в тарифах lifecell. Скриншот: Комментарии под публикацией lifecell

В ответ представитель оператора объяснила, что пользователи будут переведены на другие тарифные предложения. Детали новых условий каждый абонент получит с помощью текстового сообщения — не позднее чем за семь дней до момента изменения.

На вопрос о причинах отмены действующих тарифов компания объяснила, что это — плановое обновление тарифной сетки с целью адаптации к актуальным потребностям пользователей.

Также в комментариях немало абонентов выразили свое недовольство, указывая на рост стоимости услуг без улучшения качества связи. В lifecell уверяют, что компания продолжает активно вкладывать средства в развитие сети и готова решать технические проблемы, которые могут возникнуть у украинцев.

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