Тарифи Київстару, Vodafone та lifecell — як платити менше за мобільний зв'язок у 2025 році

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці можуть економити на мобільному зв’язку, підключивши бюджетні тарифні плани від Київстару, Vodafone чи lifecell. Але постає питання: чи можна платити менше за пакети послуг, не поділяючи їх за вартістю? Не обов’язково обирати дешеві тарифи, адже оператори дозволяють користуватися спеціальними акціями для зниження ціни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям економити на тарифах Київстару, Vodafone та lifecell.

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Знижки від Київстару

До 18 червня 2025 року абоненти можуть взяти участь в акції для одержання знижки 20-50% на популярні тарифні плани. Умови досить прості: треба купити будь-який смартфон із покриттям мережі 4G у магазині Київстару та підключити пакети "LOVE UA Світло" або "LOVE UA Сила".

Після цього для користувачів знизиться вартість обслуговування на наступні шість місяців:

за тариф "LOVE UA Світло" — 240 грн замість 300 грн (-20%);

за тариф "LOVE UA Сила" — 175 грн замість 350 грн (-50%).

Плюс існують вигідні пропозиції для нових бізнес-клієнтів. Якщо українці підключать корпоративний зв'язок, то отримають знижку 35% на оплату: тариф "Бізнес UA. Оптимум" коштуватиме 390 грн замість 600 грн, "Бізнес UA. Лайт" — 195 грн замість 300 грн, "Бізнес UA. Максимум" — 650 грн замість 1000 грн.

Знижки на бізнес-тарифи Київстару. Фото: скриншот

Знижені ціни від Vodafone

Новим абонентам мобільного оператора доступна знижка 25% на корпоративні послуги. Необхідно підключити пакет до кінця 2025 року, аби забезпечити себе зниженою вартістю на зв'язок протягом року. Клієнти зможуть платити такі суми за тарифні плани:

Business Connect — 220 грн замість 300 грн;

Business Connect+ — 450 грн замість 600 грн;

Business Pro — 200 грн замість 270 грн;

Business Unlim — 270 грн замість 360 грн;

Business Unlim Plus — 340 грн замість 450 грн;

Business Ultra L — 450 грн замість 600 грн;

Business Ultra XL — 640 грн замість 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн замість 1 200 грн.

Знижки на бізнес-тарифи Vodafone. Фото: скриншот

Ще один спосіб економії, який підходить всім абонентам, — перенести номер у мережу Vodafone за допомогою MNP. Такий перехід забезпечить знижкою на тарифи контракту і передплати протягом перших 12 місяців обслуговування. Наприклад, за Red Pro доведеться платити 250 грн замість 330 грн, за Joice Max — 340 грн замість 450 грн.

Знижки від lifecell

Послуга "Тарифна підписка" забезпечує українців знижкою до 15%. Необхідно заплатити за використання сервісів наперед (на 6 або 12 місяців) для активації пропозиції.

"Доступно для індивідуальних абонентів, що обслуговуються на умовах тарифних планів: "Максі", "Мега", "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Platinum Лайф", "Ґаджет Планшет", "Ґаджет Роутер", "Ґаджет Смарт", "Жара Лайт 2022", "Смарт сім'я S", "Смарт сім'я M", "Смарт сім'я L" тощо", — йдеться на офіційному сайті мобільного оператора.

Іншими словами, для зниження ціни потрібно заплатити за зв'язок наперед. Як альтернатива — перенести номер у мережу lifecell чи персоніфікувати його. Тариф "Максі" тоді подешевшає до 190 і 250 грн відповідно (замість 300 грн/міс.), а тариф "Мега" — до 350 і 450 грн (замість 500 грн/міс.).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар планує закрити бюджетний тариф "LOVE UA Комфорт" для нових підключень з 18 квітня. Ним могли користуватися пенсіонери та особи з інвалідністю. Мобільний оператор запропонував альтернативу — пакет послуг за 200 грн на місяць.

Також ми писали, що популярні мобільні оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Вони мають у наявності дешеві послуги, що дозволяє економити на звязку, але наповнення пакетів невелике.