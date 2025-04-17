Тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — как платить меньше за мобильную связь в 2025 году

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы могут экономить на мобильной связи, подключив бюджетные тарифные планы от Киевстара, Vodafone или lifecell. Но возникает вопрос: можно ли платить меньше за пакеты услуг, не разделяя их по стоимости? Не обязательно выбирать дешевые тарифы, ведь операторы позволяют пользоваться специальными акциями для снижения цены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам экономить на тарифах Киевстара, Vodafone и lifecell.

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Скидки от Киевстара

До 18 июня 2025 года абоненты могут принять участие в акции для получения скидки 20-50% на популярные тарифные планы. Условия достаточно просты: нужно купить любой смартфон с покрытием сети 4G в магазине Киевстара и подключить пакеты "LOVE UA Свет" или "LOVE UA Сила".

После этого для пользователей снизится стоимость обслуживания на следующие шесть месяцев:

за тариф "LOVE UA Свет" — 240 грн вместо 300 грн (-20%);

за тариф "LOVE UA Сила" — 175 грн вместо 350 грн (-50%).

Плюс существуют выгодные предложения для новых бизнес-клиентов. Если украинцы подключат корпоративную связь, то получат скидку 35% на оплату: тариф "Бизнес UA. Оптимум" будет стоить 390 грн вместо 600 грн, "Бизнес UA. Лайт" — 195 грн вместо 300 грн, "Бизнес UA. Максимум" — 650 грн вместо 1000 грн.

Скидки на бизнес-тарифы Киевстара. Фото: скриншот

Сниженные цены от Vodafone

Новым абонентам мобильного оператора доступна скидка 25% на корпоративные услуги. Необходимо подключить пакет до конца 2025 года, чтобы обеспечить себя сниженной стоимостью на связь в течение года. Клиенты смогут платить такие суммы за тарифные планы:

Business Connect — 220 грн вместо 300 грн;

Business Connect+ — 450 грн вместо 600 грн;

Business Pro — 200 грн вместо 270 грн;

Business Unlim — 270 грн вместо 360 грн;

Business Unlim Plus — 340 грн вместо 450 грн;

Business Ultra L — 450 грн вместо 600 грн;

Business Ultra XL — 640 грн вместо 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн вместо 1 200 грн.

Скидки на бизнес-тарифы Vodafone. Фото: скриншот

Еще один способ экономии, который подходит всем абонентам, — перенести номер в сеть Vodafone с помощью MNP. Такой переход обеспечит скидкой на тарифы контракта и предоплаты в течение первых 12 месяцев обслуживания. Например, за Red Pro придется платить 250 грн вместо 330 грн, за Joice Max — 340 грн вместо 450 грн.

Скидки от lifecell

Услуга "Тарифная подписка" обеспечивает украинцев скидкой до 15%. Необходимо заплатить за использование сервисов наперед (на 6 или 12 месяцев) для активации предложения.

"Доступно для индивидуальных абонентов, обслуживающихся на условиях тарифных планов: "Макси", "Мега", "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Platinum Лайф", "Гаджет Планшет", "Гаджет Роутер", "Гаджет Смарт", "Жара Лайт 2022", "Смарт семья S", "Смарт семья M", "Смарт семья L" и др.", — говорится на официальном сайте мобильного оператора.

Иными словами, для снижения цены нужно заплатить за связь наперед. Как альтернатива — перенести номер в сеть lifecell или персонифицировать его. Тариф "Макси" тогда подешевеет до 190 и 250 грн соответственно (вместо 300 грн/мес.), а тариф "Мега" — до 350 и 450 грн (вместо 500 грн/мес.).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар планирует закрыть бюджетный тариф "LOVE UA Комфорт" для новых подключений с 18 апреля. Им могли пользоваться пенсионеры и лица с инвалидностью. Мобильный оператор предложил альтернативу — пакет услуг за 200 грн в месяц.

Также мы писали, что популярные мобильные операторы — Киевстар, Vodafone и lifecell — предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек. Они имеют в наличии дешевые услуги, что позволяет экономить на связи, но наполнение пакетов небольшое.