Мобильные тарифы в 2025 — для кого услуги обойдутся всего в 90 грн в месяц

Девушка держит мобильный телефон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мобильные операторы Украины регулярно пересматривают свои тарифы, адаптируя их к современным реалиям и потребностям абонентов. Обычно пакет услуг в месяц может стоить довольно дорого, а потому украинцы ищут способы сэкономить на мобильной связи.

О том, какой тариф выбрать семье, чтобы сэкономить в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой тариф лучше всего подходит семьям

lifecell предлагает выгодный тариф "Смарт Семья S", который идеально подходит для семей или небольших групп друзей, пользующихся услугами оператора. Тариф предусматривает объединение до пяти номеров (инициатор + 4 участника) в общую группу, что позволяет вместе использовать пакет услуг и существенно экономить. За 450 гривен на 4 недели группа получает:

20 ГБ интернета;

безлимитные звонки внутри lifecell;

500 SMS на украинские мобильные номера;

500 минут на звонки по Украине на мобильные и городские номера.

Оплату пакета осуществляет только инициатор группы, а пользоваться им могут все участники. При этом есть возможность устанавливать индивидуальные лимиты на использование услуг для каждого члена группы.

Если объединить максимальное количество участников — пять человек, стоимость услуг на одного пользователя составит всего 90 гривен на 4 недели, или примерно 3,21 гривны в день.

Таким образом, тариф "Смарт Семья S" будет особенно выгодным для семей с несколькими пользователями lifecell, друзей, которые хотят экономить, а также тех, кто не нуждается в большом количестве интернета, звонков и SMS. Настроить группу можно воспользовавшись кодом *250# или в приложении "Мой lifecell".

Как получить больше услуг по выгодной цене

Если семья нуждается в большем количестве интернета и минут на разговоры, абонентам доступны тарифы с лучшим наполнением, но и стоимость у них несколько больше:

"Смарт Семья M"— 500 гривен на 4 недели (или 100 грн в месяц для каждого члена группы из пяти человек);

"Смарт Семья L" — 600 гривен на 4 недели (120 грн в месяц для каждого члена группы из пяти человек).

Поэтому выбирая тариф "Смарт Семья S" от lifecell, семьи и небольшие группы друзей могут существенно сократить расходы на мобильную связь, не отказываясь от базовых услуг. А для тех, кому нужно больше возможностей, оператор предлагает расширенные варианты, которые также имеют выгодные условия для совместного пользования.

Ранее мы писали, что украинцы имеют возможность экономить на мобильной связи, подключая выгодные тарифные пакеты от Киевстара, Vodafone или lifecell. Однако возникает вопрос, реально ли уменьшить расходы на услуги без перехода на самые дешевые тарифы.

Также мы рассказывали, что один из ведущих мобильных операторов ввел специальную акцию для части своих клиентов. В частности, абоненты Vodafone могут получить скидку 25% на оплату услуг в течение 12 месяцев, если подключатся к акционному тарифу до 31 декабря 2025 года.