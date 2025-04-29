Тарифы Vodafone — что украинцы требуют от мобильного оператора

Женщина с телефоном в руке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор Vodafone предлагает абонентам тарифы на разный кошелек, обеспечивая всеми необходимыми услугами: связью, трафиком, SMS, минутами в роуминге и тому подобное. Однако некоторые клиенты компании пожаловались на отсутствие предложений для отдельных слоев населения.

Об этом написал пользователь Facebook под постом Vodafone Ukraine в соцсети.

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Чего не хватает клиентам Vodafone

Украинцы могут подключить тарифные планы контракта и предоплаты, получив минуты на разговоры, определенное количество сообщений и гигабайт. Среди актуальных предложений самым дешевым является пакет услуг Red Star за 240 грн в месяц (200 грн — при условии переноса мобильного номера в сеть).

Некоторые абоненты пожаловались на отсутствие тарифов для пенсионеров, которые пользуются старыми кнопочными телефонами и не нуждаются в Интернете. Пожилые люди применяют мобильный гаджет в основном для звонков, поэтому им нет смысла подключать пакет с большим наполнением. Но простых предложений Vodafone не предусмотрел.

"Сделайте простой и доступный тариф для пенсионеров. Им на кнопочный телефон интернет вообще не сдался, за них подумайте. И, возможно, люди от вас не будут переходить к другим операторам мобильной связи", — написал один из пользователей Facebook.

Другой клиент компании отметил в социальной сети, что раньше пожилые люди с ограниченными средствами выбирали Vodafone именно благодаря наличию "минимального адекватного тарифа", который предлагал хорошее соотношение цена-услуги. Но сейчас нет возможности экономить на связи, поскольку стоимость резко поднялась.

Контрактные тарифы от Vodafone. Фото: скриншот

Что ответили в Vodafone

В ответ на жалобы абонентов сотрудник мобильного оператора ответил, что для компании важно, дабы каждый клиент оставался максимально довольным при пользовании услугами. Для этого Vodafone постоянно работает над обновлением перечня доступных тарифов, в том числе и стартовых пакетов с оптимальным наполнением.

"Но ситуация в стране и на рынке связи не всегда позволяет осуществить это. Именно поэтому, не получается выпустить очень дешевые тарифы, однако мы предлагаем различные услуги для экономии", — уточнили в компании.

И добавили, что цены не зависят от желания руководства, поскольку за последние несколько лет себестоимость услуг выросла. Поэтому всем операторам связи пришлось пересмотреть свои пакеты.

Напомним, члены одной семьи могут подключить тариф "Смарт Семья S" от lifecell, чтобы экономить на мобильной связи. Пакет объединяет до пяти номеров, он стоит 450 грн в месяц. В тариф входит 20 ГБ трафика, безлимитные звонки в сети, 500 SMS и 500 минут на звонки по Украине.

Также мы писали, что украинцы могут удешевить тарифные планы мобильных операторов — Киевстара, Vodafone и lifecell. Компании предлагают клиентам акции, скидки и выгодные услуги, с которыми удается уменьшить плату за пользование сервисами.