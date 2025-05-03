Тариф для українців 60+ — що пропонують мобільні оператори в травні

Чоловік тримає телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Найбільші мобільні оператори України мають у своєму арсеналі чимало тарифів, які адаптовані до різних потреб абонентів. Люди похилого віку зазвичай шукають бюджетні варіанти, адже часто користуються лише базовими послугами.

Про те, який тарифний план обрати українцям 60+ у травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Який тариф найвигідніший

Оператор lifecell має універсальні тарифні пропозиції, що охоплюють як дзвінки, так і мобільний інтернет. Найпривабливіший варіант — це тариф "Максі". Його стандартна вартість — 300 грн на місяць, але існують способи значно знизити цю суму.

Так, при реєстрації номера на паспорт абонента, тариф зменшиться до 250 грн. А при переході з іншої мобільної мережі — лише 190 грн на місяць. У рамках тарифу доступні:

безлімітні розмови в мережі lifecell;

20 ГБ інтернету або безліміт за вчасну оплату пакета;

необмежений доступ до низки популярних застосунків;

безоплатне використання телефону як точки доступу (режим модема).

750 хвилин на дзвінки по Україні + ще 750 хв за своєчасну оплату (на номери, окрім lifecell).

Що пропонують інші оператори

Для людей старшого віку від Vodafone можна обрати "Turbo", який теж передбачає комплекс послуг. Базова абонплата — 270 грн, але нові клієнти, які перейшли до Vodafone від іншого оператора, можуть сплачувати лише 200 грн на місяць. Пакет включає:

безлімітний інтернет;

800 хвилин дзвінків по країні;

роумінг як вдома у 28 країнах;

необмежені дзвінки всередині мережі Vodafone.

Київстар має вигідні умови для тих, хто переходить на його мережу, зберігаючи свій номер. За умовами тарифного плану "LOVE UA Магніт Контракт", нові користувачі можуть платити 220 грн раз у 4 тижні. До пакета входить:

100 СМС по Україні;

30 ГБ мобільного трафіку;

1200 хвилин на дзвінки всередині мережі та на інші мобільні/міські номери (після вичерпання — безліміт на Kyivstar).

Крім того, абонентам пропонують обрати одну безплатну "суперсилу". Для пенсіонерів особливо актуальна опція "Дзвінки безлім" — вона надає необмежені дзвінки на всі мобільні та міські номери країни.

Раніше ми писали, що українські мобільні оператори постійно змінюють тарифи, підлаштовуючись під потреби користувачів. Щомісячна вартість послуг може бути завеликою для бюджету деяких громадян, тож багато хто шукає способи зекономити.

Також ми розповідали, що Київстар, Vodafone та lifecell пропонують різноманітні тарифи — від бюджетних до розширених. Абоненти можуть обирати вигідні варіанти за ціною, обсягами послуг чи скористатися акційними пропозиціями.