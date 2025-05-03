Тариф для украинцев 60+ — что предлагают мобильные операторы в мае

Мужчина держит телефон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Крупнейшие мобильные операторы Украины имеют в своем арсенале немало тарифов, которые адаптированы к различным потребностям абонентов. Пожилые люди обычно ищут бюджетные варианты, ведь часто пользуются только базовыми услугами.

О том, какой тарифный план выбрать украинцам 60+ в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой тариф самый выгодный

Оператор lifecell имеет универсальные тарифные предложения, охватывающие как звонки, так и мобильный интернет. Самый привлекательный вариант — это тариф "Макси". Его стандартная стоимость — 300 грн в месяц, но существуют способы значительно снизить эту сумму.

Так, при регистрации номера на паспорт абонента, тариф уменьшится до 250 грн. А при переходе с другой мобильной сети — всего 190 грн в месяц. В рамках тарифа доступны:

безлимитные разговоры в сети lifecell;

25 ГБ интернета или безлимит за своевременную оплату пакета;

неограниченный доступ к ряду популярных приложений;

бесплатное использование телефона в качестве точки доступа (режим модема).

750 минут на звонки по Украине + еще 750 мин за своевременную оплату (на номера, кроме lifecell).

Что предлагают другие операторы

Для людей старшего возраста от Vodafone можно выбрать "Turbo", который тоже предусматривает комплекс услуг. Базовая абонплата — 270 грн, но новые клиенты, которые перешли к Vodafone от другого оператора, могут платить только 200 грн в месяц. Пакет включает:

безлимитный интернет;

800 минут звонков по стране;

роуминг как дома в 28 странах;

неограниченные звонки внутри сети Vodafone.

Киевстар имеет выгодные условия для тех, кто переходит на его сеть, сохраняя свой номер. По условиям тарифного плана "LOVE UA Магнит Контракт", новые пользователи могут платить 220 грн раз в 4 недели. В пакет входит:

100 СМС по Украине;

30 ГБ мобильного трафика;

1200 минут на звонки внутри сети и на другие мобильные/городские номера (после исчерпания - безлимит на Kyivstar).

Кроме того, абонентам предлагают выбрать одну бесплатную "суперсилу". Для пенсионеров особенно актуальна опция "Звонки безлим" — она предоставляет неограниченные звонки на все мобильные и городские номера страны.

Ранее мы писали, что украинские мобильные операторы постоянно меняют тарифы, подстраиваясь под потребности пользователей. Ежемесячная стоимость услуг может быть слишком большой для бюджета некоторых граждан, поэтому многие ищут способы сэкономить.

Также мы рассказывали, что Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают различные тарифы — от бюджетных до расширенных. Абоненты могут выбирать выгодные варианты по цене, объемам услуг или воспользоваться акционными предложениями.