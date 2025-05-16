Київстар запустить новий тариф — для кого він і що пропонує абонентам

Магазин Київстару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про запуск нового тарифу. Ним можуть скористатися клієнти Київстару, які потребують фіксованого зв'язку.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Що отримають абоненти

З 16 травня 2025 року компанія запустить тариф під назвою SIP PRO для IP-телефонії. З ним користувачі фіксованого зв’язку отримають корисне доповнення — відображення номера мобільного діапазону (067, 096, 097 тощо).

"Ми й далі вдосконалюємо сервіси для бізнес-клієнтів, щоб вони могли користуватися інноваційними та якісними технологічними рішеннями", — констатували фахівці компанії.

Тарифний план забезпечить українців:

мультиканальністю — одночасним прийманням і здійсненням необмеженої кількості вихідних дзвінків із використанням мобільних номерів;

використанням системи CRM, що інтегрована до IP-телефонії;

відображенням номера для збільшення кількості відповідей клієнтів.

Абоненти Київстару мають змогу підключити до тарифу нові мобільні номери або перевести чинні.

Вартість тарифів IP-телефонії

Станом на 16 травня невідомо, скільки коштуватиме українцям тариф SIP PRO. Але існують інші пропозиції від оператора, інформація про які розміщена на офіційному сайті Київстару. Зокрема пакет SIP Simple 50 коштує всього 50 грн на місяць за кожну з’єднувальну лінію.

Також можна під’єднати тарифи SIP за 55, 170, 800 і 1 700 грн/міс.

Тарифи IP-телефонії від Київстару. Фото: скриншот

IP-телефонія забезпечує користувачів стабільним зв’язком, оскільки працює через Інтернет. А багатоканальні номери дозволяють приймати необмежену кількість дзвінків одночасно (за умови підключення відповідних голосових каналів). Додаткове обладнання для активації не потрібне — достатньо мати ІР-телефон.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, більшість мобільних абонентів обирають тарифний план, орієнтуючись на обсяги трафіку. Ми дізналися, хто з операторів зв’язку пропонує українцям недорогі пакети послуг із безлімітним доступом в мережу Інтернет.

Також ми писали, що сучасні смартфони з підтримкою кількох SIM-карт дозволяють українцям обійтися без другого телефону. Оператори, як-от Vodafone і Київстар, пропонують зручні способи купівлі додаткового номера, а ціни стартують від 50 грн.