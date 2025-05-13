Мобільні тарифи для Інтернету — які недорогі варіанти обрати у травні 2025

Жінка з телефоном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Обираючи тарифний план, українці здебільшого звертають увагу на кількість гігабайтів. Навіть хвилини не настільки важливі, бо з безлімітним Інтернет-трафіком можна телефонувати близьким через месенджери. Тому мобільні оператори пропонують абонентам пакети послуг із достатнім наповненням, але вартість таких тарифів може "кусатися".

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якими недорогими тарифними планами українці можуть не хвилюватися через Інтернет.

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Тарифи Київстару

Українцям варто звернути увагу на два бюджетні тарифи. Перший — "LOVE UA Магніт" за 220 грн на місяць. Він передбачає 20 ГБ трафіку, 1200 хвилин на дзвінки по Україні, безлім у мережі Київстару і 5,4 ГБ трафіку в роумінгу. Щоб збільшити кількість гігабайт до безліму, потрібно підключити додаткову Суперсилу (безплатно). З нею доступ в мережу буде необмеженим.

Другий бюджетний пакет послуг від Київстару — "LOVE UA Світло Контракт". За 250 грн на місяць клієнти отримають:

20 ГБ трафіку;

6,1 ГБ у роумінгу;

безлім у мережі Київстару;

150 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video);

дві Суперсили на вибір.

Власне, завдяки Суперсилі вдасться отримати безлімітний мобільний трафік (80 ГБ без обмеження швидкості). Але зауважимо, що тариф "LOVE UA Магніт" доступний лише при переході на Київстар зі своїм номером. Тобто актуальні абоненти не можуть за бажанням його активувати.

Тариф від Vodafone

Відносно недорого коштує пакет послуг Turbo від Vodafone. Заплативши 270 грн, можна місяць використовувати необмежений Інтернет-трафік і 800 хвилин на розмови по Україні. А якщо перейти в мережу від іншого мобільного оператора, то вартість становитиме лише 200 грн/міс.

Важливо уточнити, що безлімітні гігабайти діють лише за умови своєчасної оплати тарифного плану (акція "TurboБезлім"). Якщо кошти надійдуть пізніше чи не в повному обсязі, то активується базове наповнення, зокрема 25 ГБ трафіку і 400 хвилин на розмови по Україні.

Що стосується lifecell, то найдешевший пакет послуг коштує аж 300 грн. В його межах дається 25 ГБ трафіку або необмежений доступ в Інтернет з акцією "Мега безліміт" за своєчасну оплату тарифу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для абонентів lifecell приготували "сюрприз". Із 14 травня деякі клієнти щоденно сплачуватимуть по 5 грн за пакети послуг "Бізнес старт", "Бізнес свобода" і "Бізнес преміум". Натомість вони отримають 500 МБ трафіку і безлім на розмови в мережі.

Також ми писали, що мобільний оператор "ТриМоб" передав ліцензію на використання радіочастотного спектра в Києві Vodafone. Це допоможе покращити якість обслуговування абонентів і сприятиме ефективному управлінню частотним ресурсом України.